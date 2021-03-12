亞諾法宣布，亞諾法COVID-19人類化中和性抗體7F7於假病毒中和性試驗（pseudovirus neutralization assay）中可有效抵禦英國（B.1.1.7）與南非（B.1.351）變種病毒。當前FDA EUA許可的治療性單株抗體（Eli Lilly與Regeneron）和國際大廠對南非B.1.351變種病毒保護效價不足的事實下，市場迫切需要針對南非B.1.351和巴西P.1變種病毒有效的治療方式。

近期另一個新起的巴西P.1變種病毒與南非B.1.351變種病毒具有相似的突變特徵，使現今疫情演變更加複雜。亞諾法COVID-19人類化中和性抗體7F7於假病毒中和性試驗檢測結果，英國B.1.1.7變種病毒IC50：1ng / ml，與南非B.1.351變種病毒IC50：8ng / ml的高中和性效價，是為優異高效能單株抗體。

亞諾法表示，正如近期何大一博士於Nature發表論文顯示，假病毒中和性試驗中具有IC50個位數效價的中和性抗體非常罕見，甚至能有效針對所有COVID-19變種病毒的抗體都十分稀少。亞諾法將利用7F7抗體高效能優勢，採取兩階段策略進一步開發7F7抗體並將其商業化。

首先，亞諾法積極投入開發針對COVID-19及其變種病毒的鼻腔噴霧劑。利用7F7抗體與S棘醣蛋白（Spike protein）高效結合的特性，亞諾法具有獨特的優勢可將這段與7F7抗體結合的特定胜肽序列運用於針對所有COVID-19變種病毒的胜肽抑製劑。在鼻腔噴霧劑的調製與製造程序中，由於胜肽的穩定性和易於保存的特點，胜肽會較抗體更容易開發。

其次，在開發時間的競賽中，亞諾法正在與數家具有完善技術與量產能力的生物技術和製藥公司接洽，以加速透過腸胃外與靜脈注射給藥途徑的7F7抗體新藥開發。

(工商 )