美國總統拜登正式簽署1.9兆美元新紓困計劃，11日晚間美股三大指數齊升，不過在美債息率再度抽升下，恒指12日終止三連升，全日呈高開低走，收市跌逾2％。

恒生指數12日高開164點報29,550點，見3月4日以來高位，之後掉頭向下倒跌逾兩百點，中午跌73點。大市午後中段起走樣，美國十年期債息突抽升至1.6厘水平，港股尾市愈跌愈急，最多跌678點報28,707點；最後收報28,739點，跌645點，跌幅為2.2％。大市12日成交額達2,254.76億港元，恒指單周跌358點。

香港信報報導，國企指數跌167點，跌幅為1.48％，報11,172點。恒生科指收報8,456點，跌183點，跌幅為2.1％。

個股方面，騰訊挫4.4％報650.5港元，成交居首達174.07億港元。小米擬百億港元回購股份，收升4.1％，為全日表現最好藍籌，居成交榜第二位。友邦2020年新業務價值遜預期，收市跌5.3％報96港元，藍籌中表現最差。

(工商 )