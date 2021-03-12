海基會今舉行董監事會，代理董事長許勝雄表示，台灣與大陸防疫都做得好，應適時開始互動，能省得很多不不要困擾與猜忌。至於鳳梨事件，「問題沒那麼嚴重」。被問到代理海基會董座任期問題，許勝雄說，「主管機關應該派出適當的人接這個位置」，但他代理期間會把工作做好。

會前被問及大陸「兩會」仍重申堅持一中原則和「九二共識」。金仁寶集團董事長許勝雄表示，兩岸間其實有很多環境跟條件需要交流，台商在大陸有很多投資，約十萬家台商在陸投資，台灣一年出口到大陸佔出口總額43％，商務經濟交流、人民往來需要做更多互動，疫情告段落時應該是要開始最互動的時候。

他說，今年全球大多數人都可以打到疫苗，台灣與大陸防疫做得好，適時去做互動，能省得很多不要的困擾與猜忌，對兩岸和平穩定沒有幫助。

被問到交流是否先從海基會與對岸海協兩會開始先行交流？許勝雄強調，交流不一定要從哪個單位體系開始，只要有利於兩岸和平，有助於經濟合作，並不用太多先後順序，除非要去簽協議，「目前並沒有這個作業」。

許勝雄還提到「台商經濟泡泡」，有很多企業界朋友反應，畢竟有十萬家台商在陸投資，開放經濟泡泡是兩岸政府應要去思考的。許說，會把這個意見往上建議，兩岸領導人都有很高的智慧，希望大家發揮慈悲心與同理心，為兩岸經濟社會穩定發展盡心力。

(中時 )