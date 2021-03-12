空氣汙染的問題不僅只在戶外，更會連動影響到室內空氣品質。根據Dyson所發布的台灣室內空汙關鍵報告，像是指標汙染物細懸浮微粒(PM2.5)，全台四大城市的細懸浮微粒汙染嚴重度，依排名分別是高雄、台中、台南、台北。許多相關單位及專家醫師近期也紛紛醒民眾留意空氣品質變化，除了減少戶外活動，家中更可搭配使用空氣清淨機，做好居家空品的自我防護措施。

根據Dyson所發布的台灣室內空汙關鍵報告，全台四大城市的PM2.5汙染嚴重度，依排名分別是高雄、台中、台南、台北其中高雄室內PM2.5指數是台北的1.5倍，一年汙染指數超出WHO警示值(25μg/m3)更高達52天！此外，不僅PM2.5，揮發性有機物（VOC）對室內空氣品質的汙染更普遍、也更容易被忽視。VOC 包含醛類、苯類、酮類，其中又以一級致癌物「甲醛」最容易威脅人體健康。Dyson的報告中顯示，VOC 汙染指數依排名分別是高雄、台北、台南、台中。且全台室內的平均VOC 濃度，已超過法定標準上限(0.56 ppm/hr，行政院環保署.室內空氣品質標準（101.11.23.訂定））。

Connected-Data偵測全台4大城市-室內PM2.5平均濃度。（Dyson提供／黃慧雯台北傳真）

Connected-Data偵測全台4大城市-室內PM2.5平均濃度。（Dyson提供／黃慧雯台北傳真）

Dyson特別推薦旗下Pure Cool Cryptomic空氣清淨機產品重點特色，提供民眾參考：

1. 全室均勻淨化：Dyson採取更貼近真實居家情境的POLAR實驗法檢驗產品效能。在接近一般家庭客廳大小 (約8坪)的實驗空間，於角落擺放空氣清淨機，透過在不同位置的9個空氣品質感應器，驗證Dyson空氣清淨機能自動反應並捕捉空氣中的汙染源。且擺動幅度可高達350˚，將清淨空氣吹送至每一個角落。在空污嚴重不宜開窗時，為室內空間創造氣流，均勻淨化全室。

2. 有效捕捉並高效淨化空氣汙染物：以360°密封式玻璃纖 HEPA濾網系統及活性碳濾網捕捉室內99.95％ 小至PM 0.1的懸浮微粒、異味、細菌及病毒等空氣汙染物。

3. 有效捕捉並持續消除甲醛：擁有獨家 Cryptomic™分解甲醛科技，可持續將甲醛分解成水和二氧化碳分子。

4. 遠端智能監控空氣品質：透過Dyson Link應用程式隨時追蹤及瞭解室內和戶外的污染、溫度和濕度，還可遠端控制產品並查看濾網的使用壽命。

5. 即時精準感應偵測空氣污染物：透過3個感應器即時自動偵測空氣指標，並透過LCD螢幕即時顯示空氣品質數據。

Dyson Pure Hot+Cool Cryptomic三合一涼暖智慧空氣清淨機 HP06(左）與Dyson Pure Cool Cryptomic二合一涼風智慧空氣清淨機 TP06（產品比例不一定正確）。（Dyson提供／黃慧雯台北傳真）

【醫師專家角度建議】

 一般人有近90%時間待在室內，因此室內空汙對人體的影響是室外的7倍。新正薪醫院副院長、過敏免疫專家王韋力醫師表示：空氣汙染已被證實會造成表皮細胞缺損、降低人體防禦力，要想提升免疫力與防禦力，除了勤洗手，室內空氣品質才是決勝點。王韋力醫師也提醒：「若家中已使用空氣清淨機，但過敏、氣喘的現象沒有改善，可能是因為室內的甲醛濃度偏高，建議在挑選空氣清淨機時，可特別注意產品有無分解VOC的功能，盡量降低室內空氣的汙染程度。」

(科技)