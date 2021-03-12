「Breaking Defense」10日報導，隨著華府愈來愈重視中國大陸在諸如半導體、造船等數個關鍵領域的壟斷優勢，對美國國家安全造成的威脅；涵蓋兩黨成員的聯邦眾議院軍事委員會任務小組，正積極針對此一議題進行最終研究報告的撰寫，並試圖將報告中的研究建議白紙黑字地寫入2022年國防預算中，以提高對國內產業供應鏈的支持。

共和黨籍眾議員蓋拉格(Mike Gallagher)表示，在5G議題上，這不只是華為與中興讓中共得以在全球進行間諜活動，而是北京能夠利用5G壟斷的市場態勢，來關閉網路或脅迫其他國家順從其要求。

民主黨籍聯邦眾議員，也是國防關鍵供應鏈任務小組一員的史羅金（Elissa Slotkin）指出，由於新冠肺炎的大流行，美方發現自己在醫療裝備與防護具供應鏈上明顯的脆弱性。「我們正找出全國產業鏈上的各個弱點」。眾議員蓋拉格(Mike Gallagher)也表示，國會正找出橫跨商業科技與國防相關供應鏈上，美方與大陸出現落差之處。

史羅金提到，任務小組正努力確保其最終成果報告與相關法案，能帶動美國國內製造業基地資金運用方式的改變，並讓國會盡可能地對有潛力的項目撥款。任務小組還會進行長程規劃，使研究報告中的建議能載入2022年國防預算。

史羅金與蓋拉格都提到，任務小組正確認現有的《購買美國產品法》(Buy America Act)能確實執行，還希望與美國關係緊密而又獲得美方信賴的盟友，能更完整地整合至美國供應鏈之中。

蓋拉格補充，關鍵在於尋找3大重點之間的平衡，即美國絕對需要具備的能力、可自親密盟友處採購的商品，以及可從更廣泛的合作夥伴網路中取得的物品。

不過，蓋拉格也強調任務小組對於高科技與半導體製造中心，集中在台灣、南韓與中國大陸，表達了關切。其表示，這次疫情大流行，高科技與半導體製造中心集結在前述3個地區，讓美國產業鏈狂閃紅色警戒。

他表示，光看2021年初國防部的工業能力報告，便可了解中國大陸製造業能力是如何以超越美國的速度，不斷前行。蓋拉格指的是造船能力，全球約有3分之1的的船艦是由中國大陸生產。

他也指出，中國大陸在商業無人機市場與半導體製造的主導地位，讓人感到憂慮。未來全球約有90%的半導體製造都集中在中國大陸、南韓與台灣。這導致區域扼制點的出現，未來萬一發生衝突，中國大陸可能利用關閉半導體生產來脅迫對手。

報導中指出，為讓華府了解美國產業供應鏈的脆弱點，拜登政府展開一系列措施。國防關鍵供應鏈任務小組積極且快速的將時間表嵌入2022年預算中，為這一系列行動中的一部分。2021年2月，拜登簽署行政命令，以審查美國在多個領域中的供應鏈，包括製藥、高能量電池與稀土。該命令還要求國防部針對國防產業基地的潛在弱點，提供白宮研究報告，

(中時新聞網)