鳳山水資源中心去年12月取得認證，正式成為國內第一個以水資源再生為主題的教育園區，12日由高雄市副市長林欽榮主持揭牌，期許中心未來推廣水資源環境教育，擴大環境教育服務範圍，落實水資源環境教育，達成環境教育永續發展目標。

近日水情拉警報，林欽榮強調，高雄3月4日起暫停供水給台南是國家政策，高雄目前供水相較其他縣市仍充分。

鳳山水資源中心2019年完工啟用，將鳳山、鳥松地區家用污水經逆滲透處理，轉換為高品質「再生水」供工業區使用。每日供水量達4萬5千噸，可滿足工業區20％的用水量。取得認證後，更成為國內第一個以水資源再生為主題教育園區，肩負水資源教育使命。

水利局表示，歷經多次課程修正與試教，加上疫情因素，認證時程長達3年，2020年12月23日終於獲得認證核可。園區結合鄰近公園及河廊造景，並打造水科技環境教育館，串聯污水廠、再生水廠、濕地公園，使其兼具環保、景觀、生態、教育、休憩功能，擴大環境教育服務範圍。

環境教育課程依照參訪對象年齡不同，有適合國小學童的「我們的好朋友—瓦特爾」以及適合成人教育的「涓滴珍惜，水源永續」，分別透過污水處理、再生水技術說明及實廠參觀，驗證生活中的污水來源、污水處理成效及水資源永續概念，提升民眾對於水資源保育之重視，珍惜水資源。

水利局強調，待今年底臨海水資源中心啟用，屆時可與鳳山水資源中心聯合供應近60％臨海工業區用水量。北高雄的岡橋汙水廠再生水廠也在評估，全市預計2025年的再生水供應達到日供應量14.5萬噸，屆時可以減輕供水壓力。

(中時 )