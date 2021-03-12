立法院(記者季節攝)

台灣好不容易取得新冠肺炎疫苗，為英國藥廠的AZ疫苗，然而外國施打AZ疫苗後卻一再出現嚴重副作用甚至死亡案例，丹麥、挪威及冰島，也因為部分民眾接種後出現血栓，而宣布暫時停用AZ疫苗，但衛福部長陳時中卻說，人都會有生老病死，目前難以判定外國這些血栓案例是因為接種AZ疫苗後而產生的副作用。

民進黨立委黃秀芳今天在立法院質詢陳時中時指出，台灣已取得11萬劑AZ疫苗，但大家擔心AZ疫苗的副作用，甚至北歐三國因為民眾施打後出現血栓而暫停施打。

對此陳時中回稱，不管有無施打過疫苗的人都會有生老病死，所以要考量背景值，據無接種疫苗的血栓發生率背景值對照，西方國家是千分之1至2，台灣是萬分之1.59，歐洲五百萬人施打AZ疫苗，經過兩周有30個案例出現血栓，比背景質還低很多，難以判定是副作用產生的，當然有案例出現，仍值得分析研究，政府會根據各國背景值推算可能的風險，作為施打疫苗的評判。

黃秀芳追問我國預計哪時施打疫苗？陳時中指出，預計17日完成無菌試驗，18、19日日進行封緘檢驗、貼標章，完成後配送下去就可以施打，目前正調查醫護人員施打意願，做最好安排。

黃秀芳接著指出，外國已陸續打疫苗，台灣卻才拿到11萬劑疫苗，想讓全民有防護力還有段距離，地方擔心，等到外國開始發行疫苗護照後，台灣怎麼辦？陳時中回稱，問題是他們(外國)哪時會發行？有效性如何？東京奧運核准使用大陸疫苗是志願性的，主要還是希望大陸派人參加奧運，若沒有核准人將進不去，而台灣沒有急迫性，希望等到疫苗情況更清楚，施打速度能更快，趕上世界開放的時候，相信我們不會落後。

黃秀芳接著指出，希望未來國境開放之後，我們也不要落後其他國家太久，接著陳時中表示，「不是說不會落後太久，我認為我們不會落後」。

(中時 )