美國眾議院通過1.9兆美元紓困法案，美股上演慶祝行情，道瓊指數續創歷史新高，台股受到激勵也重返「萬六」近期半導體、電子類股大幅修正，連續數日高檔震盪，但整體類股輪動仍健康，資金獲利了結並轉向傳產、金融等落後補漲產業，觀察資金充沛不變，且基本面展望佳，大盤仍可望續上攻。

聯邦金鑽平衡基金經理人林建良指出，OECD（經濟合作暨發展組織）9日上修全球經濟成長率預測，預期全球國內生產毛額（GDP）將在2021年中之前，就超過疫情爆發前水準，較去年12月預測的時間整整提前約6個月。且美國正式通過新刺激方案，後續將有望再推動2兆美元基礎建設刺激方案，預期經濟將持續回溫，並有助資金回流股市。

林建良表示，雖然近期電子股修正較大，但上市櫃公司的整體獲利卻不斷創新高，受惠WFH及教育電子化的趨勢影響，PC、NB等下游需求仍暢旺，目前僅是資金的健康輪動，在基本面仍佳的展望下，資金有望流回電子產業。

展望後市，林建良認為，近期台股將處輪動格局，預期短線將由科技股輪動至傳產類股，看好即將進入旺季的航運、貨櫃、水泥及塑化族群，長線看好半導體、電子等產能滿載產業。整體國內外資金仍充沛，但宜持續關注美國財政刺激政策，與即將啟動的財報公布，逢低仍可加碼布局。

(工商 )