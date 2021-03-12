五大行動支付持續爆發成長！金管會公布最新五大行動支付統計，2020年累計消費總額已達到4,230億元，較2019年增加2,407億元、年成長率達132﹪，呈現倍速成長。

金管會銀行局副局長林志吉表示，由於行動支付使用方便，「用過就會愛上」，當消費習慣養成後就會改變，就會習慣使用行動載具，行動支付領域對斷有新增消費者、店家，加上過去基期低，所以顯得成長率高。

銀行局定義的五大行動支付分別是：行動信用卡、行動金融卡、行動電子票證、電子支付機構實體通路支付服務（Online To Offline, O2O）、行動收單。據銀行局統計，2020年年消費金額與年增額度為：行動信用卡689億元、較2019年增加242億元；行動金融卡725億元、比前年多444億元；行動電子票證18億元元、年增7億元；行動電子支付為854億元，比前年多492億元；mPOS行動收單51億元、較前年增加6億元。

值得注意的是，手機行動綁電子支付（電子支付O2O）交易額達854億元較前年呈現翻倍成長，更首度超過行動信用卡交易的689億元。

林志吉分析，手機行動綁電子支付交易呈現大幅成長，推測主要是支付習慣使然，民眾養成用手機支付APP做消費，近年也不斷新增可以使用的場域和店家，才會形成此現象。

台灣從2016年開始推行動支付，隨著智慧型手機普及化，各銀行紛紛推出各種生態圈創造點數經濟，應用場景增多，競爭激烈也帶動整體市場發展。據統計資料，2016年行動支付總交易額僅14.9億元、2017年達148億元、2018年則約 478億元、至2019年1,824億元，2020年在百家爭鳴的環境下，交易金額更呈現飛速成長。

(工商 )