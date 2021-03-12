彰化縣26鄉鎮市農會三巨頭名單出爐。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣26鄉鎮市農會12日選舉理事長、常務監事、遴選總幹事；除了溪湖鎮、二林鎮、線西鄉、秀水鄉、芬園鄉、埤頭鄉和竹塘鄉農會理事長連任，18鄉鎮市都換人，最讓人跌破眼鏡是和美農會總幹事續聘翻船，和鹿港、永靖、二水鄉鎮等4鄉鎮，還要進行候聘登記。

彰化縣基層農會選舉三巨頭出爐，北斗、田中、鹿港、二水和永靖派系競爭激烈，田中鎮農會更形成了3搶1，曾招英指派的代理總幹事張棨東和農會理事長張耀通之子、農會專員張瑞欣，以及農會輔導部主任辜怡甄競爭激烈，張耀通為讓兒子張瑞欣上壘，沒有登記理事選舉，最後總幹事遴聘由挑戰派張瑞欣成功拿下，退休總幹事曾招英則以一票飲恨理事長寶座。

北斗鎮農會則是因張桂連再兩年就要屆臨退休，挑戰派雖贏得選舉，新任理事長廖泳達仍先續聘。

26鄉鎮總幹事，除了競爭區，幾乎都是舊面孔，最讓人跌破眼鏡是原和美總幹事張進益未獲續聘，伸港鄉農會理事長陳秀菊雖連任，但總幹事改聘楊忠諺。田尾鄉原總幹事楊春枝屆齡換跑道當選理事長，聘任吳政憲。

26鄉鎮市農會理事長、常務監事和總幹事分別是，彰化市：林水木、劉仁民、白閔傑。鹿港鎮：張家堂、施進益、王慶昌代理。和美鎮：郭德勝、李明成、謝燕如代理。北斗鎮：廖泳達、黃萬乙、張桂連。員林市：張永鑫、王錫庸、黃豐盛。溪湖鎮：楊良昌、陳嘉修、陳金源。田中鎮：陳明圳、葉文東、張瑞欣。二林鎮：莊萬恭、陳光輝、邱士平。線西鄉：黃銘輝、謝順為、楊玲珠。伸港鄉：陳秀菊、柯金朝、楊忠諺。福興鄉：粘銘燦、蔡成芳、林坤宏。秀水鄉：梁慶堂、陳性友、吳明信。花壇鄉：王良峰、鄭三明、顧碧琪。芬園鄉：葉豐樑、謝文環、黃翊愷。大村鄉：黃正盛、吳雨水、廖瑞樺。埔鹽鄉：李阿琴、王添炳、楊鶉禎。埔心鄉：黃也早、張榮昌、張旗聞。

永靖鄉：詹日新、邱創典、林瑞敏代理。社頭鄉：蕭成洽、蕭文鏘、蕭浚二。二水鄉：藍世雄、陳奇煒、陳龍志代理。田尾鄉：楊春枝、傅旺歷、吳政憲。埤頭鄉：陳世勳、楊宏超、王宋民。芳苑鄉：林木村、林國揚、謝介民。大城鄉：蔡隱居、莊登讚、蔡南輝。竹塘鄉：莊焜勝、陳森麟、詹光信。溪州鄉：黃坤益、鄭輝煌、彭顯賦。

(中時 )