外資今在台股買超60.26億元，台北外匯經紀公司新台幣收盤匯價升值5.4分，收盤價為28.187，再創23年半新高價。本周新台幣匯價在上半周受到外資賣超台股波及，呈貶多升少，本周前3個交易日台幣呈連貶走勢，但昨日和今日新台幣反貶回升，又將本周的貶幅都升回來。今天新台幣匯價較上周五收盤價還升值了8.9分。央行將在下周舉行首季理監事會，對於市場關切台灣今年是否會被美國財政部列入匯率操縱國名單，央行也提出了五點說明。

一、根據美國財政部的檢視標準，上(2020年)年我國將觸及1、對美貿易出超逾200億美元；2、經常帳順差對GDP比率逾2%；3、淨買匯對GDP比率逾2%等三項檢視標準。

二、美中貿易及科技爭端的轉單效應、美國強化資安防護及COVID-19疫情，導致美國對我國資通訊及視聽產品需求大幅增加，帶動上年我國對美國商品出超達299.3億美元，此現象與匯率無關。

三、在COVID-19疫情衝擊下，各主要經濟體的央行基於法定職責，於上年採行極度寬鬆的貨幣政策，其外溢效果改變全球資本移動方向，導致鉅額資金流入小型開放經濟體。而小型開放經濟體為因應主要經濟體寬鬆政策的外溢效果，也多透過調節匯市，維持金融穩定。事實上，小型開放經濟體的匯率干預，與他國實施量化寬鬆相同，均為達成各自央行法定職責的重要貨幣政策工具。

四、面對貿易帳失衡問題，無法單靠匯率調整來解決。由於隨全球價值鏈興起，以中間財出口為主的國家(如台灣)，匯率對貿易之影響弱化。此外，跨境資本移動已成為決定匯率的主要因素，若要以匯率做為貿易失衡的調整工具將更為困難。

五、台美間存有緊密且互利的雙邊貿易關係，且在半導體等科技供應鏈上為重要戰略夥伴，此非匯率報告三項檢視標準所能衡量。

央行表示，長期以來，央行與美國財政部保持暢通的溝通管道，基於美中貿易爭端及COVID-19疫情期間係屬特殊情況，央行將向美方反映，前述三項檢視標準似不太適合美方用來衡量當前貿易對手國的經貿及匯率政策。

(時報資訊)