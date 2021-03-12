測試大廠京元電子(2449)公告，為因應全球製造供應鏈可能變化，逐步布局在地化、吸引及激勵優秀專業人才，以提高集團全球競爭力，董事會通過旗下蘇州京隆科技規畫A股IPO、擬申請在中國大陸掛牌上市案。此案尚須經6月9日股東常會通過後才可辦理。

京元電透過子公司KYEC Microelectronics，於2002年9月設立全資孫公司京隆科技，實收資本額約1817萬美元。集團2019年調整組織架構，由京隆科技吸收合併集團另一孫公司震坤科技全數股權、成為轄下子公司。

據京元電財報揭露，京隆科技2019年合併營收27.24億元、年增達62.3％，營益率自5.67％跳升至25.81％，稅後淨利6.52億元、年增近2.24倍。2020年前三季稅後淨利10.28億元、年增達2.24倍，已超越前年全年表現。

京元電表示，京隆科技若順利在上海或深圳證券交易所掛牌上市，將可就地快速運用較多元的籌資管道募集資金，優化集團財務結構、擴大產業規模，提升財務調度靈活性。募集資金可用於擴建產線、投資設備，提升產能、充實營運資金，以提升營運競爭力。

其次，透過股票公發上市，京隆科技較易融入當地製造供應鏈、拓展中國大陸市場，進一步提升產能規模、提高競爭門檻、巿占率及集團獲利。同時，亦有助提升吸引優秀人才，藉由員工股權等獎勵機制確保核心人員穩定性，並引進策略型投資人，有助業務拓展前景。

同時，京元電預計在京隆科技改制為股份有限公司後，於申請上市前間接處分部分持股，藉此實現投資收益、降低在中國大陸的長期投資風險。而釋股實現的投資收益，將挹注京元電資金部位，進行更多面向運用，有助於整體股東權益。

對於此次組織架構及業務調整影響，京元電表示，未來仍將間接透過子公司KYEC Microelectronics持有京隆科技股權及控制力，與母公司未來業務調整將善用各自競爭利基，透過專業分工以增強集團競爭力，提升成長動能。

按京元電規畫，京隆科技規畫A股IPO，發行新股暫定為發行後總股本的10～25％，在保有對京隆科技控制力、且持股比例應不低於51％前提下，可一次或分次辦理釋股、放棄認購現金增資，預計合計降低持股比率將不超過39％。

京元電指出，京隆科技規畫A股IPO、擬申請在中國大陸掛牌上市案，尚需經過6月9日股東常會通過後才可辦理，目前尚未送件，送件時間及申請時間長短，仍存有不確定性及不可預測性。

(時報資訊)