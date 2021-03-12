新北市都更處公告招商的大陳社區公辦都更單元5、6、7， 12日下午5時截止日仍無廠商出面確定流標，都更處預計未來將放寬廠商財務條件，也將仿照都更行動辦公室模式，前往現場成立指揮所，協助整合住戶與測量等工作，助投資者能更了解案場，加速招商。

永和大陳社區位於新店溪畔，現有建物屋齡皆已60餘年，不過因為產權複雜，都更困難，目前僅單元2由在地廠商完成都更入厝，單元1、3、4歷經多次流標後，已改由新北市住都中心接手。

單元5、6、7在去年11月由都更處公告招商，市府雖然也舉辦多次招商說明會，也吸引20餘家業者參加，不過12日招商截止日，仍無廠商投標，確定流標坐收。

都更處總工程司李擇仁指出，經都更處了解，業者對招商規定中的財務條件太過嚴格，原規定要求業者「總負債金額不得超過淨值3倍」，但事實上業界很多都是借錢承包案子才會有「實績」，目前都更處擬放寬到4倍，詳細會再討論。

李擇仁也說，業者也擔心對單元5、6、7不夠熟悉，難以評估風險，都更處將仿照過往行動辦公室模式，前往現場成立前進指揮所，包括協助前期整合、測量等工作，後續會再上網招商；李強調，地主最在意的分回比例，絕對不小於單元2的1坪換5.1坪。

(中時 )