藝秀晶（右）在《今天決定我愛你》中飾演崔秀英的溫柔媽媽。（華映提供）

韓國資深女星廉惠蘭除了曾在名導奉俊昊成名代表作《殺人回憶》中尬一角，之後在韓劇《燦爛又孤單的神─鬼怪》裡成功詮釋刻薄欺負女主角的姨媽，雖然戲分不重，但惡人嘴臉太過生動，讓她知名度暴漲，接連演出多部反派，成為最搶手綠葉，更以演技拓寬戲路，從惡人配角一路演到好人主角，韓劇《山茶花開時》中的演出再獲好評，到去年夯劇《驅魔麵館》裡扮演擁有治癒能力的秋女士，還上演多場動作場面，讓她坐穩韓國最強演技大媽寶座。

廉惠蘭在新作《今天決定我愛你》，與李東龍扮演一對相依為命的姊弟，母胎單身的她為了弟弟要娶中國媳婦陳都靈很緊張，但為了最疼愛的弟弟，雖然語言不通，也卯足力氣和對方溝通。一場她用手機的翻譯軟體和陳都靈談心的戲，APP一路亂翻，讓她們兩人雞同鴨嘴再加比手畫腳，成為片中難忘的搞笑畫面，廉惠蘭笑說：「一開始會覺得和陳都靈語言不通有點鬱悶，都有點想難怪自己沒能學會中文，但拍到後來，我們靠著眼神交流也能溝通，很有默契了！」導演洪智暎也對廉惠蘭的加盟大感安心：「她是我敬佩的演員，她的表演兼具深度和廣度，讓電影的可看性大大增加！」

還有另一位超強大媽演員藝秀晶也加入該片的陣容，同樣出道多年，直到在《屍速列車》中演出善良大媽，不留斧痕的演技讓觀眾都難過落淚而知名度大漲，後續作品接不完，和廉惠蘭的表現剛好相反，因為演技出色，從大好人一路演到超級可怕的惡婆婆，在《請輸入檢索詞WWW》中扮演可以憾動青瓦台的無良女富商，都讓觀眾印象深刻。但在《今》片中她則演出秀英的溫柔媽媽，母女兩一起經營花藝溫室，再次展現她溫暖又自然的演技，讓秀英直呼能和如此演技派的前輩對戲，確實收獲豐富。該片將於今（12日）在台上映。

(中時 )