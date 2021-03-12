行政院11日通過房地合一稅2.0版的《所得稅法》修正草案，持有房地2年內出售將課45%的重稅，期能抑制不動產的短期炒作，但也讓營建股今(12日)出現跌多漲少情形，分析師表示，房地合一稅的修法多少會對營建股造成影響，經過一段時間消化後，還是會回到基本面。

由於昨日台北股市大漲，在政院通過新版房地合一稅後，原本開高的營建類指數即震盪下滑，個股漲價互見，經過各界一天的討論，市場今天也反映在股價表現上，營建股跌多漲少，華固、欣陸、遠雄、鄉林、興富發、國建、國產、太設、皇普、宏盛等收盤都呈現下跌。

營建股在去年底央行打炒房時即曾經被打趴，好不容易從2月開始回穩，3月就遇上新版房地合一稅，雖然多檔個股過去因穩定配息備受投資人青睞，但利空再度來襲也讓投資人憂心，國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，房地合一稅的修法多少會有所影響，但營建股這一、兩年業績並沒有受到疫情的影響，根據過去的經驗，市場在沈澱、整理一段時間後，還是會回到基本面。

財政部表示，此次的修法重點是瞄準這兩年的預售屋炒作，房地合一稅修正案納入預售屋，明定個人、企業轉賣預售屋，須以買賣簽約時間計算持有年度，若預售屋興建完成、變為成屋，則持有期間將重新計算，舉例來說，如果買一間預售屋，建商花了2年時間興建，如果在興建期間轉賣即適用45%的所得稅率，如果預售屋蓋好轉為成屋，在2年內出售，也還是適用45%的稅率。

(中時新聞網)