太麻里地區農會12日召開本屆第1次理事會議，由許來助（右三）連任理事長、莊慶輝（左四）連任總幹事、廖東明（右二）當選常務監事。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東地區農會、太麻里地區農會12日分別召開本屆第1次理事會議，除了選出理事長、常務監事外，並遴聘總幹事，原台東地區農會總幹事李建通、太麻里地區農會總幹事莊慶輝均獲遴聘連任，其中原台東地區農會原理事長楊招信轉戰縣農會，由柳碧鴻擔任理事長。

縣府農業處表示，全縣共8個鄉鎮農會，目前已有7個鄉鎮農會完成農會3巨頭選舉及遴聘，至於僅完成理事長、常務監事選舉的成功鎮農會，依規定將由法定代理人暫代總幹事，並重新辦理相關作業。此外，台東農會則將於30日召開理監事會會議，選舉理事長、常務監事及遴聘總幹事。

台東地區農會、太麻里地區農會12日會議結果，其中，台東地區農會由柳碧鴻當選理事長、李建通連任總幹事、莊政雄當選常務監事，太麻里地區農會由許來助連任理事長、莊慶輝連任總幹事、廖東明當選常務監事。

縣府農業處表示，台東縣各鄉鎮農會已於3月10日起連續3天舉辦農會3巨頭投票選舉，台東地區農會、鹿野地區農會、池上鄉農會、關山鎮、太麻里地區農會、長濱鄉農會、東河鄉農會等7個農會都已經完成理事長、常務監事選舉及總幹事聘請，另外，成功鎮農會則是完成理事長、常務監事選舉，農業處說明，依規定將由法定代理人暫代總幹事，依農會現任的秘書、會務主任依序來代理，縣府將再重新辦理相關登記及遴聘作業。

縣府農業處長許家豪指出，緊接著台東縣農會將22日召開會員代表大會，選出15位理事、5位監事及1位上級農會代表；30日召開理事會，選出理事長及遴聘總幹事，和召開監事會選出常務監事。

(中時 )