主播出身的氣質女星侯佩岑，近日帶著媽媽林月雲、老公黃博俊上大陸真人秀《婆婆和媽媽》，在節目中聊到林月雲過去的感情經歷，，忍不住相擁而泣，沒想到引發外界反彈，而最新一集節目中，林月雲吐露感情觀，直言：「愛要說出來！」，又掀話題，美女律師李怡貞也對這口號感到疑惑，表示：「又不是專業小三教戰守則在開課」。

侯佩岑帶媽媽上節目，也將林月雲過去兩度搶閨密老公的情史，又攤在陽光下，先前林月雲對自己的情史下了註解，坦言都是失誤，「是萬般皆是命，半點不由人」，還跟女兒都因擔心彼此受到傷害而哭泣，不料真情告白反到引發怒火，侯佩岑事後po文澄清參加節目是因母親動了心臟手術後，擔心母女相伴的時間越來越少，「說出來，不求所有人理解，對於種種紛擾，我由衷感到抱歉」，但仍止不住淘淘罵聲。

美女律師李怡貞直言林月雲「愛要說出來」言論，猶如專業小三教戰守則。(翻攝自女人大律師李怡貞臉書)

而最新一集節目，藝人黃子佼與老婆孟耿如做為嘉賓，來跟侯佩岑一家聊天，說要討教一下夫妻之道，「順便提醒他們要隨時保持熱戀」，黃子佼建議侯佩岑夫妻：「愛要讓全世界都知道」，林月雲則應和：「你跟我的理念一樣，要說出來，我愛你」，她更在餐桌上大方跟女婿說「愛你」，讓不少觀眾看了傻眼，覺得對照她身為第三者的經歷，「聽起來好傷人」。

節目播出後，林月雲的愛情理念再掀議論，美女律師李怡貞看了之後也無語，覺得「愛要說出來」這句話，「好像也不適合搶著公開說，又不是專業小三教戰守則在開課」，對於製作單位製作這樣的內容，感到匪夷所思，表示真心懷疑這節目「是要來毀滅侯佩岑母女的」。

(中時新聞網)