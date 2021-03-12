2021適逢FILA滿110周年，特別推出周年限定系列，集結110年來之新舊經典設計、跨越七大運動主題，延續百年來運動挑戰時尚的精神。FILA更跨足街舞潮流，特推出全球獨家販售的FILA RAY ICY冰晶版鞋款，以平滑弧形鞋底取代鋸齒狀大底，有效減低與地面接觸的摩擦力，讓舞者躍動更加輕盈流暢。

「FILA RAY ICY冰晶版」以雙色鞋帶呼應冰底的粉嫩流線配色，讓人從內到外散發光芒，為百搭變化撐場。以修長型鞋款設計，自鞋頭延伸到鞋身達到修飾腳型效果，增高鞋底輕鬆創造偽身高，平滑鞋底最適舞步躍動，鞋側兩邊的FILA串標將質感再提升。共推出「霜花銀」、「冰珀粉」、「雪沐紫」以及「碧波藍」四色，除了潮流穿搭，也適合在白色情人節一起穿上最潮的甜蜜情侶鞋，再搭配同色系短襪，帶出運動街潮與未來感風貌。

白色情人節必收情侶鞋FILA RAY ICY光芒四色，台灣獨家限定發售。（圖／品牌提供）

運動品牌FILA鼓勵熱愛韓流舞蹈的舞者跳出自我舞台，贊助Hero 4 Who街舞比賽，自3月起陸續於全台北中南開跑。今年為提供更廣族群發揮的舞台，特別在KPOP賽事中依照年齡分層，新增兒童組、社會組，也增加兒童組BATTLE競賽，參賽者橫跨7～40歲，超過5成為14歲以下，為跨時代舞迷盡情釋放熱力。

FILA Hero 4 Who街舞比賽廣受多世代舞迷支持，今年更增設兒童組。（圖／品牌提供）

FILA Hero 4 Who街舞大賽更大玩偽出國風，打造吸睛2D機場候機室韓風球鞋展示間，展間不僅有全球唯一「FILA RAY ICY冰晶版」鞋款體驗區，更隱藏FILA 110周年獨家logo設計小巧思，於3/13、3/14、3/20、3/21快閃限定推出。賽事當日更加碼推出FILA專櫃春夏新品全面8折的超殺優惠，讓所有消費者支持賽事外，也能將最潮新品帶回家。

FILA打造吸睛2D機場候機室韓風球鞋展示間，驚喜隱藏110周年彩蛋。（圖／品牌提供）

▍活動

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★獎品內容 ｜ FILA經典款T恤*1

★公佈時間 ｜ 2021/3/18

★領獎方式 ｜ 郵寄（限台澎金馬）

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(中時新聞網)