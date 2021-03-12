台電公司近期在蘭嶼進行電纜線地下化工程，未來全島都看不到電線桿，並將換裝新的發電組，提供穩定供電，讓蘭嶼不再斷電，又能看到無電線桿遮蔽的海景，觀光發展向前邁進一大步。

最近蘭嶼民眾發現電線桿及電纜遷移施工中，台電台東區處證實，目前工程正在進行中。「不怕飯煮得半生不熟了！」楊姓居民表示，東北季風旺盛時期，電鍋煮到一半就突然停電，每次米飯、芋頭都還沒有熟透，就斷電了，期待未來能夠穩定供電。

據了解，2020年蘭嶼因天然災害曾發生5次斷電，家電用品損壞無數，用電問題讓居民相當困擾外，也曾因遊客暴增，讓村落電力無法負荷，斷電後無法吹冷氣，遊客直呼「太熱睡不著覺」。

蘭嶼島上居民用電，是藉發電廠柴油機組發電後，利用電桿纜線運輸供應全島各村落，但因電桿纜線是沿著環島公路傳輸電力，長期暴露在外，容易受到東北季風及颱風侵襲，導致斷桿或纜線遭海鹽侵蝕，造成斷電等問題。

此外，經營民宿的謝姓業者也表示「若沒有了電線桿，視野會更遼闊」，海景照片拍起來會更壯觀，藍色海洋、青青草原加上當地傳統人文風情，肯定會為觀光再度加分。

台電台東區處處長簡翠玉表示，目前工程陸續進行中，核廢料貯存場路段將於本月底完成，未來環島公路看不到電線桿及電纜線外，因應島上用電需求，全新發電機組近期將從國外運抵台灣，並送往蘭嶼發電廠組裝，居民也不必擔心因天災而斷電的問題。

(中時 )