飯店、摩鐵隱密性高、空間大，成為許多人開趴的地方，不過也因此發生許多悲劇，2016年12月3日，一名人稱「土豪哥」的男子朱家龍，在台北市知名的《W Hotel》辦趴，期間混用多種毒品，同年12月5日郭姓女模進入飯店，兩天後吸毒過量致死，體內驗出高濃度的「喪屍藥」，命案掀起社會譁然；2019年11月，也傳出類似命案，一名17歲少女，在摩鐵開笑氣趴，結果露出詭異表情身亡。

2016年12月3日，朱家龍找來酒店經紀、工廠小開等多人，到《W Hotel》開房間，連續多日混用安非他命、毒咖啡等多種毒品。朱在飯店待了3天，直到5日才離開，而郭姓女模5日進到飯店，7日出現失禁、抽搐等症狀，經其他人送醫後仍不治。

台北地檢署偵辦W飯店命案，提訊戒治中的土豪哥朱家龍(圖/中時資料照)

由於涉案者身分，命案受高度關注，因為高調迎娶東吳校花爆紅，迎娶當天更是出現4塊磚頭大的現金壓茶禮，而被封為「土豪哥」的朱家龍，家族靠成衣起家，父親是桃園永平工商、仁才服裝公司董事長，朱家服飾從1969年創業，包括許多學校制服、軍警制服，全都由朱家一手包辦。

當時法院審判，朱家龍涉嫌郭姓女模吸毒過量死亡。一、二審將他重判10年，不過，高院更一審認定郭女長期服用PMA毒品才是猝死關鍵，且考量朱與死者家屬達成和解，最後判刑2年10 月，全案定讞。由於朱家龍獄中表現良好，縮減刑期，於2020年6月7日出獄。

2019年11月11日，位於桃園一間摩鐵，驚傳《W Hotel》女模命案翻版，一名17歲的未成年少女，與20歲熊姓男友到該摩鐵開笑氣趴，未料，7小時過後，工作人員發現兩人沒有退房，進房後發現少女全身赤裸、坐在床尾，雙手托腮仰看天花板，表情像在沉思，不過已經明顯死亡，至於熊姓男友也全身赤裸，躺在床上陷入昏迷。

根據警方調查，摩鐵房間裡搜出4小包毒咖啡、2隻10公升的笑氣瓶，毒咖啡包仍剩下許多，不過2隻笑氣瓶已經用完，初判少女吸入過量笑氣致死。熊姓男經急救恢復生命跡象，事後坦承提供毒咖啡包給少女使用，最後依毒品、過失致死罪嫌送辦，整起命案，被稱為飯店女模命案笑氣版。

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(中時新聞網)