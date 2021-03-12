新北市中和區百年古厝「福建居」久無人居荒廢，財團法人賢清文教基金會無償提供給碧湖社區發展協會使用，志工們歷經半年整理，今（12日）上午順利揭牌啟用，成為全市第916處銀髮俱樂部，古色古香建築搭配庭園植栽，社會局長張錦麗、中和區長賴俊達都譽為「六星級銀髮俱樂部」。
據悉，「福建居」為三合院建物，有著紅瓦紅牆、古色古香，由財團法人賢清文教基金會和市議員陳錦錠無償提供，作為碧湖社區發展基地，本荒廢無人居住，經社區理事長邱尾玟號召志工整理半年後，古宅煥發一新，成為花木扶疏、古色古香的大宅院。
張錦麗、賴俊達、市議員金瑞龍、邱烽堯、游輝宂、陳錦錠、立委江永昌、賢清文教基金會執行長張智倫等人今（12日）上午一起參加揭牌，吸引超過百名社區長者共襄盛舉。
張智倫表示，基金會除了無償提供場地外更協助社區支付水電費，盼「福建居」不僅是銀髮俱樂部，更可以結合藝文、在地特色，成為青年的文創基地，此外，也協助社區長者自製蛋捲，讓社區可以永續經營。陳錦錠也鼓勵長者們有空多參加俱樂部活動，活到老、學到老。
張錦麗表示，全市65歲以上長者至今年2月底已突破62萬人，占全市總人口15.50％，為因應高齡化社會，市長侯友宜提出里里有銀髮俱樂部，目前已成立916處，未來也將持續結合民間力量，公私協力互相推動。
賴俊達說，碧湖社區2020年榮獲新北市金卓越社區選拔績效組優等獎，並於今年度代表新北市參加衛福部金卓越社區選拔，為中和的標竿社區；並成立社區照顧關懷據點及單親家庭關懷諮詢服務站，且開設女性居家水電修繕培訓課程，共同翻轉性別刻板印象，打造性別友善社區。
賴俊達強調，碧湖社區的溫馨關懷服務幾乎涵蓋了各年齡層族群，不分性別老幼，展現濃濃的在地人情味，讓民眾來到古厝銀髮俱樂部都能溫馨樂開懷。
(中時 )
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