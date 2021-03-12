新北市中和區百年古厝「福建居」因久無人居荒廢，財團法人賢清文教基金會無償提供場地，搖身一變成為「六星級銀髮俱樂部」。（葉書宏攝）

新北市中和區百年古厝「福建居」因久無人居荒廢，財團法人賢清文教基金會無償提供場地，搖身一變成為「六星級銀髮俱樂部」。（葉書宏攝）

新北市中和區百年古厝「福建居」因久無人居荒廢，財團法人賢清文教基金會無償提供場地，搖身一變成為「六星級銀髮俱樂部」。（葉書宏攝）

新北市中和區碧湖社區發展協會理事長邱尾玟指著牆面上照片說動員一群志工整理半年才將古厝變身俱樂部。（葉書宏攝）

新北市中和區碧湖社區發展協會推出由銀髮長者自製的蛋捲。（葉書宏攝）

新北市中和區百年古厝「福建居」久無人居荒廢，財團法人賢清文教基金會無償提供給碧湖社區發展協會使用，志工們歷經半年整理，今（12日）上午順利揭牌啟用，成為全市第916處銀髮俱樂部，古色古香建築搭配庭園植栽，社會局長張錦麗、中和區長賴俊達都譽為「六星級銀髮俱樂部」。

據悉，「福建居」為三合院建物，有著紅瓦紅牆、古色古香，由財團法人賢清文教基金會和市議員陳錦錠無償提供，作為碧湖社區發展基地，本荒廢無人居住，經社區理事長邱尾玟號召志工整理半年後，古宅煥發一新，成為花木扶疏、古色古香的大宅院。

張錦麗、賴俊達、市議員金瑞龍、邱烽堯、游輝宂、陳錦錠、立委江永昌、賢清文教基金會執行長張智倫等人今（12日）上午一起參加揭牌，吸引超過百名社區長者共襄盛舉。

張智倫表示，基金會除了無償提供場地外更協助社區支付水電費，盼「福建居」不僅是銀髮俱樂部，更可以結合藝文、在地特色，成為青年的文創基地，此外，也協助社區長者自製蛋捲，讓社區可以永續經營。陳錦錠也鼓勵長者們有空多參加俱樂部活動，活到老、學到老。

張錦麗表示，全市65歲以上長者至今年2月底已突破62萬人，占全市總人口15.50％，為因應高齡化社會，市長侯友宜提出里里有銀髮俱樂部，目前已成立916處，未來也將持續結合民間力量，公私協力互相推動。

賴俊達說，碧湖社區2020年榮獲新北市金卓越社區選拔績效組優等獎，並於今年度代表新北市參加衛福部金卓越社區選拔，為中和的標竿社區；並成立社區照顧關懷據點及單親家庭關懷諮詢服務站，且開設女性居家水電修繕培訓課程，共同翻轉性別刻板印象，打造性別友善社區。

賴俊達強調，碧湖社區的溫馨關懷服務幾乎涵蓋了各年齡層族群，不分性別老幼，展現濃濃的在地人情味，讓民眾來到古厝銀髮俱樂部都能溫馨樂開懷。

(中時 )