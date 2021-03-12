傑尼斯7人男團Kis-My-Ft2發行最新單曲《Luv Bias》，作為團員玉森裕太主演日劇《Oh My Boss!戀愛放別冊》主題曲，首週便以21.4萬張銷量奪下Oricon公信榜單曲週榜冠軍，MV在YouTube觀看數也已突破670萬次點閱，成績十分亮眼。包含本張單曲，Kis-My-Ft2出道至今已連續累積27張冠軍單曲，與KAT-TUN並列歷年第3，第1、2名則是近畿小子（連續42張）與Hey! Say! JUMP（連續28張）。

配合本次新單曲台壓發行，團員北山宏光、宮田俊哉、玉森裕太特別為台灣粉絲錄製問候影片，中文發音堪稱傑尼斯最標準，感動於台灣粉絲都能用日文一起跟唱，宮田俊哉表示，他們正在認真學習中文，希望能與大家更加貼近，北山宏光則用流利的中文說出「請大家聽著Kis-My-Ft2的歌等我們再去台灣」。得知台灣同步跟播自己演出的日劇，玉森不忘交代粉絲：「一定要看喔！」

在甜寵日劇《Oh My Boss!戀愛放別冊》中飾演「狗狗系高富帥」寶來潤之介的玉森裕太，劇中撩妹不手軟，擄獲一票女粉。2月以他作為封面的女性誌「anan」即造成搶購熱潮，成為該雜誌歷年來第11次再版的刊號。皮膚白透到連女生都羨慕的他，還登上女性誌「美ST」封面特輯，雜誌開賣後同樣秒殺，緊急宣布加印。隨著該日劇的熱潮效應發酵，玉森裕太的人氣也水漲船高，晉升櫻花妹們最新的心動男神。

最新單曲《Luv Bias》展現Kis-My-Ft2有別於以往的成熟氛圍，曲名Bias有「傾向、偏好」的意思，描寫「喜歡上一個人，生活就開始以那個人為中心打轉」這種任何人都曾經歷過、令人束手無策的戀愛心緒。《Luv Bias》台壓版於今（12日）發行初回版A及初回版B雙版本，2版皆附贈特典桌布下載及影片觀看序號。

(中時 )