互盛（2433）12日召開董事會通過2020年財務報告，其中2020年第四季稅後淨利新台幣(下同)1.06億元，每股盈餘0.73元；累計全年稅後淨利5.68億，每股盈餘3.93元，董事會決議通過每股配發現金股利3.6元，若以12日收盤價52.6元計算，互盛現金殖利率為6.84％。互盛今年度股東常會預計於6月16日召開。

互盛在台主要業務為代理理光(RICOH)事務機器的銷售，展望2021年，國際主要預測機構皆認為2021年全球經貿成長將明顯優於2020年表現，互盛掌握後疫情商機，將持續深化異地辦公服務商機：智能視訊會議、雲端人資系統、資訊安全及辦公防疫商品的推動力道，以延伸現有顧客的需求及擴大新顧客的開創。

為了迎接5G時代及數位轉型，互盛持續推動數位營運平台的變革，在業務面導入數位行銷系統，快速增加品牌曝光度及新顧客的引流，開創更大的營收來源；在服務面以智能服務中心為核心，以更主動的數位化、智能化平台服務，讓顧客享受更高品質的服務。

互盛大陸事業主要為事務機器業務，隨著大陸市場景氣復甦，運轉台數持續累積，大陸事業亦將持續貢獻合併營收與獲利。

(工商 )