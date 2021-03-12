人民幣12日先升後回軟，在岸價（CNY）早段一度高見6.4774，收市跌破6.5，貶125個基點。

香港信報報導，人民幣兌美元在岸價12日收報6.5036，較11日下午4時30分收報6.4911，跌125個基點，跌幅為0.19％；較晚上11時30分最後成交價6.4945，走弱91個基點。

離岸價（CNH）早段一度升穿6.48，高見6.4761，截至下午4時39分，離岸價報6.5088，在岸價報6.5050。官方12日開出的中間價報6.4845，較11日6.497，升125個基點，升幅為0.19％。

交易員指出，11日晚美債孳息率回落及刺激法案落地，提振市場風險偏好，美匯指數繼續走弱，人民幣等非美貨幣受益走升；短期匯價料延續微幅震盪走勢。

另有交易員認為，對於短期美元走向，市場有較大分歧，須關注聯準會聲明及主席鮑爾講話；另外，中美高層18日即將會面，在此之前市場料將保持謹慎觀望情緒。

(工商 )