海基會代理董事長許勝雄12日表示，兩岸之間有很多議題需要交流，等疫情告一段落後，應該要開始互動處理不必要的困擾和猜忌。針對要如何開始交流，他說不一定要從什麼角度或什麼單位，沒有先後順序，只要能維持兩岸和平穩定、有助經濟發展等問題都可以做。

海基會12日下午舉行第11屆董監事第2次聯席會議，許勝雄出席時表示，兩岸之間有很多問題需要交流。大約有十萬家的台商在大陸投資，台灣2020年總出口額中，大陸占43.8％，商務經濟、人民往來等有很多需要互動，「所以我認為等疫情告一段落的時候，是應該開始要做互動了」。

許勝雄表示，看疫情的狀況，約在今年中大多數的人都可以注射到疫苗，另外台灣跟大陸的防疫措施都做得滿好的，所以是時候要做互動，處理一些不必要的困擾、不必要的猜忌，這些問題對兩岸和平穩定沒有幫助。

至於要從何開始，許勝雄表示，交流不一定要從哪一個角度或哪一個單位體系 ，只要有利於兩岸和平穩定發展，或有助於經濟互動等都可以做，沒有什麼先後順序的問題。

對於台商來往兩岸的防疫泡泡問題，許勝雄表示，兩岸領導人都有很高的智慧，希望大家發揮慈悲心與同理心，為兩岸經濟共榮、社會穩定發展一起盡心力，兩岸健康發展，對區域安全、對全球都是很重要的事情。

(工商 )