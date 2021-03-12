12日港股，在日線連3紅之後，表現急速反轉。恆生指數早盤開高164點後便一直在平盤以上震盪整理，收盤前兩小時，指數大跌一舉貫穿兩萬九、10日與50日等重要關卡與技術線型。恆生指數收28,739.72點，下跌645.89點，跌幅2.2%。國企指數(H股)收11,172.95點，下跌167.45點，跌幅1.48%。

金融股領跌，友邦保險因新業務表現不佳，跌5.4%。匯豐控股跌2.4%，工商銀行與建設銀行分別跌1.6%與2.3%，中國平安也跌2%。

據悉，騰訊將是金融監管機構下一個鎖定目標，股價收跌4.4%。其他大型科技網路族群，股價也是一面倒，美團跌3.3%，阿里巴巴跌0.7%，快手跌1.2%，京東挫4.8%。

不過，小米擬執行規模達100億庫藏股，故一度飆漲近一成，收漲4.1%。

分析師認為，恆生指數支撐在28,800點附近，至於向上壓力區則落在29,700點左右。

(時報資訊)