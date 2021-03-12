群聯去年營收創下新台幣484.96億元的歷史新高，每股EPS達44.14元，更配發23元的股息；而今年新冠疫情的爆發，致使記憶體產業景氣上揚，再加上三星德州廠停工，群聯更成其中轉單惠及對象，SSD和NAND控制晶片價格也隨之上漲。美銀證券看好群聯後市的成長，重申買進評等，將目標價上調至570元，成目前市場最高價。

三星德州奧斯汀廠受暴風雪侵襲，停工至今尚未復工，預計或到4月才有望復工，而NAND和SSD控制晶片的產能也大受衝擊，市場的供應更加的緊張，促使著下游廠商紛紛尋求援助，而同為該領域主要供應商的群聯，則成其中轉單的受惠對象。

在群聯的財報中顯示，該公司2020年創下了新台幣484.96億元的新高，每股EPS達到44.14元，該公司也發放每股23元的現金股利。

美銀證券認為，由於三星德州廠受暴風雪影響產能受創，NAND和SSD控制器更加短缺，價格也隨之上漲，供應需求更加嚴峻的情況下，台廠迎來了轉單潮，而其中群聯積極的確保產能穩定，加上受疫情影響，NAND和SSD控制器價格上揚，獲利有望維持高檔水準。

美銀證券指出，看好群聯的後市成長動能，並重申群聯的買進評等，目標價自480元上調至570元；群聯股息的發放率維持50至60%，殖利率也穩定的保持在逾4%，有望進一步推升群聯的評價。

(中時新聞網)