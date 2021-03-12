坐擁全台最美童話森林系圖書館的彰化大村村東國小，近日為推廣閱讀打造好書頻道，還請來電視台主播教小朋友播報技巧，未來將在校內分享好書、報導好書閱讀心得。（謝瓊雲攝）

坐擁全台最美童話森林系圖書館的彰化大村村東國小，近日為推廣閱讀打造好書頻道，還請來電視台主播教小朋友播報技巧，未來將在校內分享好書、報導好書閱讀心得。（謝瓊雲攝）

好書頻道即將開播。彰化大村鄉村東國小獲得國泰慈善基金會贊助圓夢計畫，成立好書頻道與攝影棚，訓練學童成為小小愛閱主播播報、學習電視台記者報導閱讀好書心得，未來將透過校內網路傳送到各教室與全校師生分享。

村東國小2012年底成立社區閱讀中心，全新完工啟用的校內圖書館兼社區共讀站，整座圖書館外觀造型，彷彿一本開展的繪本，牆上柔和而溫馨的圖畫讓人沉浸在夢幻的童話森林裡，建築師採用「走進書本，然後從世界走出來」的設計理念，獲評為全國最美的小學之一，是網美熱門打卡拍照景點。

12日校方請來地方電視台主播賴鈺婷為小朋友上課，指導如何面對攝影機鏡頭播報新聞，肢體動作與眼神和咬字等注意事項，孩子們依序坐上主播台看著讀稿機讀稿，初體驗既緊張又充滿新鮮感。

校長陳宇杉表示，學校現有11班、200多名學子，近年透過校本課程、彈性閱讀課等努力推廣閱讀，圖書館空間雖有限，但目前已擁有1.3萬餘冊藏書；小朋友下課最喜歡到圖書館看書、借書。

陳宇杉說，孩子們常常會把電視台記者、播報新聞的主播當成偶像，因此這次的圓夢計畫，希望孩子們能像播報新聞的主播一樣，將閱讀過的好書心得推薦給全校師生；成立「好書頻道」就像是校內專屬電視台，採購攝影器材、影音剪輯設備，打造專屬攝影棚，每個學生都是愛閱種子，學習成為小小記者推廣閱讀。

(中時 )