OPPO於11日通過對色彩、螢幕、拍照、設計定義更高標準，正式發表全新旗艦手機Find X3系列！Find X3系列搭載首個全鏈路10bit色彩引擎、首組10億色雙主攝，以及升級的10億色臻彩屏，開創了全新的10億色體驗時代。以「不可能的曲面」塑造出獨樹一幟的一體化形態，Find X3的影像鏡組與整個後背一體成型沒有任何斷點，流線的設計充滿了未來感和質感。搭載高通Snapdragon 5G行動平台並整合OPPO獨家的65W超級閃充2.0和30W無線閃充等科技，Find X3系列即使面對嚴苛的應用場景也能夠輕鬆駕馭。

OPPO副總裁、全球營銷總裁劉列表示：「Find是OPPO的旗艦系列產品，毫無疑問為用戶提供了最領先的技術、工藝和最棒的使用體驗。OPPO希望Find用科技力照亮用戶的精神世界，與用戶一道去感受和發現更美的、更具想像力的生活。作為Find系列十年之際發布的『十年理想之作』，我們為Find X3全系標配10億色雙主攝和10億色120Hz智能動態臻彩屏，無論怎麼選，都將為用戶帶來前所未有的色彩體驗。」

Find X3系列搭載了首個全鏈路10bit色彩引擎，首次將10bit貫穿拍攝、編碼、存儲、解碼、顯示各個環節，實現了真正的10億色的完整體驗，為用戶記錄細膩色彩並且做到精準還原顯示。其中，Find X3系列是首個廣角鏡頭、超廣角鏡頭和長焦鏡頭均支持10bit色深影像的智慧型手機，幫助用戶在各種場景下都能拍攝出10億色彩的出眾畫面。

Find X3系列搭載了10億色雙主攝，這是行業首款超廣角和廣角傳感器規格完全一致的影像系統，兩顆傳感器均採用OPPO與索尼聯合開發的旗艦級IMX766，具備1/1.56英寸感光面積，讓用戶可以無需考慮攝像頭的主次之分，任意選擇都可以拍攝出最佳的畫質。這也是旗艦級的IMX766傳感器首次應用於超廣角攝像頭，配合OPPO自研的自由曲面鏡片，在實現110.3°視野的同時，最大限度地解決畸變問題。Find X3還創新地搭載了行業首個60倍顯微鏡頭，能夠呈現出肉眼無法看到的微觀世界，如鮮花的紋理或用戶的皮膚狀態等。

影片拍攝能力在Find X3系列也得到了大幅的提升，滿足更多專業級應用場景。全新推出的電影模式支持4K分辨率+BT2020色域+10bit色深的HDR影片拍攝，並支持log拍攝，大幅提升影片畫質並支持更大的後期創作空間。在HDR影片錄製的基礎上，OPPO還聯合微博和B站首次打通手機端的10bit HDR視頻上傳、編輯和播放，幫助用戶一站式地輕鬆製作和分享頂級品質的10bit HDR影片。

Find X3系列的10億色臻彩屏首次支持了10bit原生顯示，能夠還原令人驚嘆的色彩精準度。配合QHD+分辨率的6.7吋螢幕，Find X3系列可以呈現卓越的顯示效果。 Find X3系列的屏幕也獲得了專業評測機構DisplayMate的A+評級。

此外，Find X3系列首次支持了120Hz智能動態幀率，可以實現在5-120hz範圍內無感調節120檔刷新率，根據用戶的使用場景自動適配屏幕刷新率實現流暢且省電的效果。相比上一代產品，搭載智能動態幀率的Find X3的屏幕功耗最多降低46%，亮屏狀態下續航延長多至43分鐘，讓用戶可以無壓力地暢享10億色120Hz臻彩屏帶來的感官升級。

OPPO Find X3還搭載了自研的O1超感畫質引擎，為用戶帶來VIP級別的畫質享受。 O1超感畫質引擎支持將480P影片畫質超清增強至接近960P效果。此外，HDR影片畫質增強還支持將主流影片平台上的SDR影片渲染成接近HDR影片的效果。

在10bit色深的基礎上，OPPO通過與浙江大學-OPPO聯合創新中心色彩實驗室開展「記憶色工程」研究，首次在Find X3系列中推出AI場景色彩功能，包括20多種色彩模式，能夠基於場景和色溫檢測，智能尋找情感和色彩之間的關係，為用戶匹配最符合拍攝心情的色調。

OPPO還與姜文導演聯手為Find X3上打造了兩個獨家的電影濾鏡。其中姜文電影一號濾鏡可以渲染出陽光燦爛的、充滿溫暖回憶的情緒；而姜文電影二號濾鏡則通過充滿色彩感的黑白濾鏡，實現更具藝術性的影像敘事。

除了通過色彩幫助所有用戶表達自己，Find X3系列還通過色彩科技幫助有色覺障礙的用戶更好地理解世界。 OPPO Find X3系列首次支持色彩視覺增強功能，包含700多種色彩視覺方案，讓手機根據用戶的色覺測試結果匹配相應的顯示方案，幫助色覺障礙者更高效地識別畫面信息，解決生活中的實際問題。

這一次，OPPO將曲線元素的無限可能運用在Find X3系列上，打造來自未來的「不可能的曲面」。 Find X3系列是OPPO首次採用點陣方式設計的產品，通過2000多個控制點以及藝術品級別的熱鍛工藝，讓攝像頭區域和機身常見的分割不再存在，光線得以順滑地流淌在自然交彙的一體曲面上，沒有斷點，沒有扭曲，整機握持手感更好，免去積灰的煩惱。

在此之上，Find X3系列共有鏡黑、凝白、霧藍、宇宙摩卡四款配色。鏡黑版採用高質感OC0內表面鍍膜工藝和噴塗油墨等工藝，讓玻璃後蓋呈現出陶瓷釉一樣的鏡面質感。凝白、霧藍則採用新一代光啞一體工藝，為玻璃的磨砂質感增添一種靈動。宇宙摩卡版採用環保素皮材質，與金屬感的環形山鏡組自然融合。即使擁有複雜的工藝，Find X3系列整機厚度仍僅有8.26毫米，重量193g，能提供輕薄手感。

作為有史以來性能最強大的Find系列產品，Find X3 Pro搭載高通驍龍 888 移動平台，搭配12GB RAM+256GB ROM的存儲組合，帶來大幅的峰值性能提升。 Find X3系列還採用橫跨主板和電池區域的超大超薄VC液冷散熱模塊，帶來更為出色的散熱表現。 4500mAh的大容量電池搭配65W超級閃充（10分鐘可以充至40%）、30W 無線閃充（80分鐘充至100%），為Find X3提供更出色的續航和更高效的充電體驗。

為滿足用戶對遊戲場景的嚴苛需求，Find X3系列還首發OPPO自研O-Sync超頻響應技術，可以將游戲中屏幕與處理器間同步頻率提升至3倍，此段延遲從30-40ms降低到5-10ms，目前已經適配《QQ飛車》、《王者榮耀》、《和平精英》和《使命召喚》（Call of Duty，台灣翻譯為《決勝時刻》）。

此外，Find X3系列還搭載最新ColorOS 11.2系統，通過更多人性化的創新體驗，將高端旗艦手機的體驗推進到新的高度。 ColorOS 11.2進一步強化了多端互聯功能，不僅可以和IoT設備進行數據、功能的無縫聯結，還可以與理想汽車等智能汽車實現互聯，提供全新的互融生活方式。 OPPO還和好萊塢音樂大師Hans Zimmer合作，為Find X3系列深度定制了鈴聲、音樂、鬧鈴等音效，讓用戶在日常使用中也能體驗到頂級音樂的氛圍。

此外，ColorOS 11.2還帶來了更多智能便捷的新功能，包括頁面更加的輕量簡潔、聚焦無負擔的全局搜索；可以直接調出乘車碼或者直接掃碼的指紋速啟；靠近智能設備即可連接的一鍵閃連功能等。

OPPO Find X3系列提供Find X3 Pro和Find X3可選，採用一致的一體化外觀設計，並且標配10億色雙主攝和10億色120Hz智能動態臻彩屏。 Find X3 Pro搭載驍龍888移動平台， 8+256GB版本售價人民幣（後同）5,499元、12+256GB售價5,999元、16+512GB售價6,999元。 Find X3搭載驍龍870移動平台， 8+128GB售價4,499元，8+256GB售價4,999元，即日起接受預訂，並將於3月19日上午10:00在OPPO官方商城-歡太商城，以及京東、天貓、蘇寧易購、抖音等線上渠道全面開售。同時，OPPO體驗店、三大運營商合作廳、蘇寧、國美、迪信通、順電等線下賣場會同步開售。

OPPO Enco X以及Find X3 Pro Blue。（OPPO提供／黃慧雯台北傳真）

此外，OPPO還發布了全新的Enco X 藍調版，售價999元，即日起開啟線上預售可立減80元；3月19日全面開售，與Find X3系列一起購買，線上線下可享受人民幣100元的優惠。

(科技)