除了優越的外在條件和內在素質，為人善良正派更是擁有好人緣的關鍵，運勢命理網站「靈匣網」分享，雙魚、天秤、處女、獅子、巨蟹座是5大最受異性青睞的星座男，總是被身邊的人寵愛一生。

▍雙魚座：真誠紳士

雙魚座為人熱情大方，真誠爽快，無論走到哪裡都很受歡迎，他們性格堅毅，不管遇到什麼艱難都不會輕言放棄，甚至會愈挫愈勇，他們的堅持和忍耐總會迎來成功。事業成功的雙魚座魅力四射，再加上他們出眾的外表、得體的談吐，莫大的吸引力總讓無數異性為之傾倒，這樣的男神都會被異性崇拜的眼神所包圍，很容易得到異性的愛慕，一生中從不缺愛。

▍天秤座：魅力四射

天秤座善良單純且樂於助人，對他人的求助總是有求必應，因此周圍總是圍繞著一群死黨。

天秤座性格溫和樂觀向上，身上總散發著迷人的陽剛氣質，無論走到哪裡都很引人目光，生活中的天秤座風度翩翩氣質非凡，待人接物彬彬有禮，舉手投足散發著十足的魅力，光是風流倜儻的外表就對異性充滿極大的誘惑力，是許多人夢寐以求的夢中情人。

▍處女座：桃花好運

處女座心地善良、天真爛漫，他們天生有著滿滿的正能量，才學出眾又乖巧懂事，一生好運加身，非常受人喜愛和尊敬。長大後的處女座脾氣溫和，為人處事細心體貼得體大方，深得異性的青睞，是12星座中桃花運最好的一個。他們才華橫溢，長相討人喜歡，無論走到哪裡都不缺少友情，異性對他們的暗戀更是常態，他們一生都在正桃花和爛桃花中間糾纏不休。

▍獅子座：英雄情懷

獅子座威武霸氣，有著強壯的體魄和旺盛的精力，渾身上下充滿著活力。他們智商情商皆高出常人，為人處事樂善好施仗義大方，從不會為了小事斤斤計較，更不會因瑣事記仇，人際關係十分不錯，深受朋友們的擁戴，從小就是孩子王，長大後更是大哥大，自然會得到同性的追隨與異性的崇拜，他們一生都不缺浪漫的愛情，從小到老都會沉浸在愛的包圍之中。

▍巨蟹座：寬容大度

巨蟹座的人質樸真誠，初見並不會給人留下深刻印象，但是他們對人非常溫柔，不僅處事寬容大度，凡事懂得換位思考、悲天憫人，更極富同情心，很懂得尊重長輩愛護幼小，就連對同輩也很關心，強大的人格魅力讓他們得到眾人的稱讚，更容易獲得異性的青睞，好人有好報，自然也會被人愛到終老。

(中時新聞網)