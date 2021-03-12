基隆市暖西國小「軟絲樂園」12日落成啟用，學校除精心為學童的夢幻樂園編寫軟絲繪本，將遊具及地板圖騰依照海底生物命名，讓整座遊戲場增添生命力，市長林右昌與學童一起快樂滑下軟絲滑梯，現場充滿新奇與樂趣。

林右昌指出，暖西國小遊戲場設計概念裡，由師生、家長參與設計，選擇暖西國小的吉祥動物軟絲做為主題，從外型、遊具的種類以及色彩的使用等，經過長時間不斷的溝通討論，打造出主題式夢幻遊樂園。

林右昌表示，整座遊戲場像一座彩色軟絲，利用高低差設置一道水管溜滑梯、兩道磨石子溜滑梯及四面滑草坡，還設計了攀爬塊、攀爬繩，能鍛鍊小朋友的肌力及手腳協調性，且遊戲中探索挑戰自我。而整座遊樂園不論配色或造型都充滿美感，讓大人小孩都玩到不想離開，將有限空間發揮到最大效用，提供小朋友自由選擇、多樣玩法。

市府教務處指出，為提升基隆校園兒童遊戲環境安全及富有生命力之遊樂場所，市府極力向中央爭取3900萬元，另市府自籌2800萬元，總計投入6700萬元，打造屬於基隆之兒童特色遊戲場公園，而未來開放校園後，父母不需再帶著小孩舟車勞頓到其他縣市，也能享受到親子遊戲與互動。

教育處表示，109年已完成全市遊具檢驗並積極重建改善國小兒童遊戲場，預計於今年年底將全數建置改善通過，屆時將有40座校園兒童遊戲場，佔全市國小覆蓋率100％，此外，七個行政區域的特色主題遊戲場也將陸續完工，各具特色及教育意義，成為孩子們專屬遊戲天堂，今年底前將向大家相見，更提供社區居民親子玩樂之場所。

(中時 )