大陸一名李姓女子與王姓男子，愛情長跑5年後結為夫妻，婚後2人計畫買房，打算3年後生2個孩子，原以為可以過著幸福美滿的日子，沒想到丈夫新婚不久就變心，常常幾天不回家，有天帶著鮮花與她最愛吃的棒棒糖回家，還親自餵她吃，李女吃一口後「裝睡」，下秒卻聽到晴天霹靂的秘密，讓她心碎隔天就丈夫離婚。

據《網易新聞》報導，李女大學時期就與王男交往，2人熱戀總是形影不離，王男也對她相當貼心，認定對方就是自己要託付一生的人，交往5年後決定步入禮堂結婚，沒想到結婚沒幾天，丈夫就變了，甚至好幾天不回家，讓李女相當傷心。

有天半夜，王男買了一束鮮花與李女最愛吃的棒棒糖回家，還親自餵她吃棒棒糖，李女吃後就躺在床上「裝睡」，此時王男就打電話給一名女子說：「我本來就不愛她，跟她在一起都是逢場作戲，過幾天我就去離婚，跟妳在一起。」，李女聽後當場崩潰，隔天就與丈夫到戶政事務所辦離婚。

李女事後說，其實丈夫那晚買鮮花、棒棒糖回來之前，就有一個女子打電話跟她警告：「小心妳老公，他不是什麼好人，害完我，現在又要害妳，棒棒糖被動了手腳，吃了會昏睡」，由於有人爆料，李女吃了棒棒糖便裝睡，沒想到丈夫竟然打電話給小三說會離婚，讓原本想原諒丈夫李女瞬間心寒，確定兩人感情回不去後，隔天就與丈夫到戶政事務所辦理離婚。

(中時新聞網)