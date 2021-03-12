北北基首座虛擬整合實境水族館10月開幕 蔡總統動土。（吳康瑋攝）

國立海洋科技博物館規畫的「潮境智能海洋館」於12日開工動土，總統蔡英文前往參加動土典禮時指出，這是北北基首座結合海洋生物與科技發展的虛實整合實境水族館，並期許創造海科館新亮點，帶動北北基觀光發展的新亮點。

海科館指出，這次在潮境海洋中心運用得天獨厚的資源來規畫「潮境智能海洋館(I Ocean)」，除了將潮境海灣的海底美景以科技和數位方式Live呈現在智能海洋館內，潮境海灣的生物多樣性與美麗也可以完整呈現，讓這片大海如同大型水族館一樣多樣豐富。

館長陳素芬指出，推出潮境智能海洋館，不但可優化展館，同時也能滿足建構地方發展的新亮點，利用既有「潮境海洋中心」的建築打造成有特色的智慧型水族館，且融入山海之間的特色，更讓建築蛻變。

陳素芬表示，海科館本體總樓地板面積約1657坪，展館內展陳方式結合新興展示科技，打造5G虛實整合沉浸式體驗與智慧教育場域，並有AR、VR冒險體驗的海底隧道，同時展館內陳展許多特種魚及多樣性的生物，與國立台灣海洋大學合作，將引進海大相關觀賞魚研究和復育成果陳設於展館，未來民眾可在館內就欣賞到美麗的螢光魚。

蔡英文則指出，潮境公園在教育部與基隆市政府共同攜手努力目前已吸引有每年258萬人次的造訪，是海洋教育的重要基地，將整合資源打造為多元與友善的場域讓民眾親近山與海，期待未來海洋館落成後，能帶動旅客對海洋更深一層的興趣。

(中時 )