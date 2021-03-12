預計於2035年服役、將取代現役F-2戰機的日本下一代戰機（F-X）計畫，先前雖已選定三菱重工作為主承包商，但《日本經濟新聞》11日報導，未來將有8間日本土土廠商參與該戰機的共同設計，可見日本不惜砸大錢也要扶植自家國防工業的決心。

根據報導，下一代戰機計畫的主承包商為三菱重工，另IHI公司（前石川島播磨重工）負責戰機發動機；速霸陸（前富士重工）和川崎重工負責機體；三菱電機負責任務管理系統；東芝、富士通和日本電氣（NEC）則負責雷達等航電設備。另由曾研製F-22、F-35戰機的美國洛克希德馬丁（Lockheed Martin）提供技術支援。

此分工為日本戰機製造的老傳統。IHI公司為日本戰機發動機的主要製造商，曾在美國授權下，製造過F-15J搭載的F100和F-2搭載的F110發動機，並已在開發號稱媲美F-22用F119發動機的XF9；速霸陸和川崎重工也製造過F-15J和F-2的機體。較為不同的是，原本皆負責製造雷達的三菱電機，這次改負責用於整合電子設備並輔助飛行員作戰的任務管理系統，雷達則交給其他原先負責次要航電設備的廠商。

日本為維持自身國防自主能力，多年來堅持自製護衛艦、戰車、戰機等海陸空自衛隊的主力裝備，但由於該國二戰後強調「專守防衛」，各式武器裝備難以出口，導致其自製裝備都十分昂貴，例如F-2戰機單機造價就破1億美元（約新台幣28億元），比目前最新批次的F-35戰機還昂貴。

F-2將於2030年代逐步退役，故日本希望下一代戰機能在2035年開始服役。而由於日本在自製F-2期間，於技術分享問題上與美國發生衝突，因此在下一代戰機計畫啟動時，便多次強調要由日本主導。在既要美國技術、又要防止美國干涉過甚之下，日本下一代戰機計畫是否能如期完成，仍是未知數。

(中時新聞網)