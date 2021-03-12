推環境永續！蔡英文赴基隆種樹勉珍惜資源。（吳康瑋攝）

蔡英文總統12日出席農委會在基隆八斗子潮境公園的植樹節活動，與在地八斗國小學童一同種下台灣原生樹種森氏紅淡比的樹苗，蔡英文期勉眾人守護自然資源，編織環保的生態風景，當一個面對大海、充滿希望的海洋之子，期待這次種下的樹苗持續成長茁壯，見證台灣人民珍惜山海資源、追求環境永續的努力。

蔡英文指出，這次與八斗國小師生攜手種下樹苗，不只象徵種下希望，也對復育生態棲地做出貢獻，收到孩子們送給自己的海洋編織，不只感受到手製的用心，更從編織的線條中，間接體悟出生活富含的自然美學。

蔡英文表示，台灣森林總面積有219.7萬公頃，覆蓋率佔陸域面積的60.71％，永續森林經營、生態保育是台灣堅持的政策目標，而今年植樹地點八斗子，為在地居民經過長年努力，才建構完成的生物棲息地，這幾年透過旅客前來參觀，也逐步轉化為服務為主的產業活動。

林務局強調，今年植樹場地特別選擇在八斗子，主要是因為該地擁有森林、溪流、大海、聚落匯集的森川里海地景，其中森林是陸地上重要的生態系統，沿海則是海洋重要的生態及生產環境，這些自然資源提供居民生態系統的服務，歡迎民眾前往感受。

此外，蔡英文到基隆八斗子時，經過剛興建完成的望海巷友善行人景觀跨海大橋時指出，這座景觀橋銜接新北、基隆的自行車道，可將濱海360度無敵山海美景盡收眼底，相信未來絕對會成為基隆最夯的打卡景點之一。

(中時 )