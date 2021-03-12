外送員在臉書上發文表示，他送到一筆訂單上頭備註「懷孕中請送上樓」，不過事實卻讓他很擔心。(圖擷取自爆怨公社)

外送商機崛起，不少民眾看準這點紛紛加入外送行業。一名外送員在臉書上表示，他接到一筆訂單，上頭備註「懷孕中，請送上樓放鞋櫃」，這看似平常卻讓外送員表示擔憂，他透露，每個月都會接到這名顧客的訂單，「但我發現您已經懷孕快兩年了」讓他笑稱自己很擔心。

這名外送員今(12日)在臉書社團上發文表示，自己接到一筆訂單上頭備註「懷孕中，請送上樓放鞋櫃」，不過卻讓他有點擔心。外送員進一步說明，事實上他每個月都會接到這名顧客的訂單，「但我發現您已經懷孕快兩年了，如果已經生了請改一下備註」。

這情況讓原PO笑稱自己有點擔心，還特地上網查詢，只有大象的生產時間會這麼長，「如果下次接到你的訂單，備註還是懷孕中，我就要聯絡動物園能不能去你家抓大象喔」。原PO幽默的口吻惹笑一票網友，「一直懷孕一直生！這位媽媽這麼努力增產報國好偉大」、「抓大象，這好笑」、「講話好好笑，懷孕快兩年」、「生完要寶寶不方便，可以改成家中有嬰兒不方便」。

不過有網友認為顧客可能只是忘了改備註，也真有可能又懷上一胎，「她只是沒改備註吧！不管什麼理由，你不是一樣要放在鞋櫃」、「生完馬上又懷孕也是很有可能啊！」、「我覺得這樣講對方不太好，因為生完後照顧小孩確實也離不開，然後幾個月後又懷孕，然後又生也不是不可能，可能索性就不改備註了」。

(中時新聞網)