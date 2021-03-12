北富銀北台南讀冊分行全新開業，北富銀將交易變成交流，把銀行變書房，將巨型書牆打造質感共學空間，讓民眾到分行看書、品茶及聽講座，創造生活金融新體驗，帶給民眾與眾不同的服務體驗。

北富銀表示，該銀行特別與永續發展及品牌服務顧問公司Plan b合作，以台南深厚的文化底蘊結合嶄新共學思維，將新設立的北台南分行打造為別具風格的「讀冊分行」，行內設置巨型書牆，免費提供書籍讓民眾自由閱覽，並邀請十位台南知名人物擔任「說書人」，為私房推薦書籍錄製聲景書，來銀行除了看書還能「聽書」，體驗多層次的閱讀饗宴。同時，北台南讀冊分行更設置了專屬共學空間，邀請各界專家開設一系列精彩講座，讓分行不僅是提供金融服務的場域，更是屬於社區和民眾的人文交流空間！

北富銀表示，近年來數位科技日新月異，許多金融需求已可透過線上完成，的確對傳統金融服務模式和實體分行的發展帶來衝擊，但從客戶的角度出發，服務在本質上並沒有虛實之分，數位服務或實體服務各有其適用場景，因此北富銀不僅持續拓展服務據點，從去年下半年到今年第一季陸續完成8家新分行的開設，分行成長率居全台銀行之冠，更率先提出「特色分行」概念，融合地方特色、在地需求及社區發展前瞻性，為分行創造新的價值定位，也希望能為台灣金融產業在實體據點的經營上，找出更多轉型升級的可能。

走進北台南讀冊分行，整面木質巨型書牆搭配在地設計的文創家具，散發溫暖寧靜的人文氛圍。書牆中提供的書籍相當多元，涵括台南在地、ZINE（小發行量的獨立出版作品）、美食、旅遊文學、台灣文化、創業趨勢、地方創生、商業管理與投資管理等各類讀物，北富銀表示，民眾到該分行時可以自由取閱，搭配分行提供的台南秘氏咖啡、奉茶等在地飲品，享受一段寧靜的休閒時光。

同時，北富銀也與創作團隊「SIDOLI RADIO（小島裡文化）」合作設置《一刻故事．台南》聲景展，邀請蜷尾家負責人李豫、本事空間製作所負責人謝欣曄、台南謝宅創辦人謝文侃、台灣音樂製作及詞曲創作人謝銘祐、知名建築學者謝宗哲等十位台南在地代表人物擔任說書人，民眾可以依據自己預計停留的時間，挑選長度合適的聲景書，在說書人的講述中領略書籍精華。

分行內的洽談室也頗具特色，牆上的掛畫是由插畫家BALLBOSS特別為北台南讀冊分行創作的系列畫作《我古時候都去銀行》，在這組以府城古地圖為藍本的作品中，畫家將銀行與來到銀行的人們一同放進臺南的過去時空環境，透過衝突而幽默的視覺呈現，引導觀畫者對銀行和生活之間的關係產生思考，十分值得玩味。

北富銀非常重視客戶體驗，為了讓客戶能有多元管道傳遞真實感受，北台南讀冊分行也創新設置了一面提案牆取代傳統的意見箱，民眾可以拿取牆上的提案卡，寫下對服務、產品或硬體的任何建議後，再放回牆上公開供人閱覽討論，透過這種自由輕鬆的方式，讓民眾與分行間進行參與式對話，希望藉由客戶的全情反饋，讓分行與在地生活產生更緊密的聯繫。

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