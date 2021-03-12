台化（1326）通過去年財報及股利政策。受制新冠肺炎疫情重創石化行情與全年經濟，台化去年稅前盈餘247.68億元，稅後獲利195.44億元，獲利年減逾三成，EPS3.34元；董事會決議通過配發現金股息2.5元，配發率維持70～75％原則之高標發放比例，達74.85％。

台化因去年上半年國際油價重挫，石化行情與全球經濟低迷，旗下有苯原料等上游佈局，首季營運即受庫存跌價損失拖累，苦吞虧損。其後，油價回穩，大陸經濟復工、增溫，防疫、宅經濟之家電等需求活絡，支撐PP、ABS、PS行情攀揚，收益動能加速推進；即使全年獲利年減34％，EPS3.34元仍居台塑四寶冠軍。今年ABS、PS、SM、PP等塑化行情持續攀高，首季業績、獲利進補、看俏。

台化表示，歐美生產設備異常與德州暴風雪，各項產品價格暴漲，非但回到去年11月高點，更是創新中；旗下各項成品市場情況都是正向。比較去年底和今年二月底石化、塑膠價格；油價及輕油上漲25％，芳烴漲幅更高，苯44％、PX 39％、SM65％、酚29％、PTA 40％，至於PS、ABS也有逾二成漲幅，市況可望延續至三、四月份。

台化認為，PS、ABS供不應求，2月底價格回升到上一波段高點，在成本、需求穩健支撐下，仍有上調可能。液態環氧樹脂需求強勁，促進BPA價格創下每噸近3,000美元歷史新高，連帶酚酮價格的提升，原料苯及丙烯價格高位也支持酚酮價格。台灣及越南的耐隆、嫘縈及短纖紗今年都會有利潤。上半年營運審慎樂觀。

(工商 )