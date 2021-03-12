12日，歐股被上升的公債殖利率拖累走低。泛歐Stoxx 600指數目前在422.3點，下跌1.87或0.44%。不過，歐洲各主要指數周線都應該可以收紅，本周受惠利多消息激勵而走揚，例如，美國將實施1.9兆美元紓困計畫，疫苗接種率增加等。

根據統計，泛歐STOXX 600，已連四日都走高，11日也出現指數觸及疫情前高點。

隨著10年期美國公債殖利率又回至1.6％以上，科技類股受到獲利回吐賣壓衝擊，平均下跌1.4％。

持有中國大陸騰訊三分之一股份的荷蘭Prosus跌4.8％，因包括騰訊在內的12家業者涉及非法壟斷，慘遭主管機關開罰。

德國汽車製造商戴姆勒（Daimler）跌2.0％，此前法國同業雷諾（Renault）折價出脫在戴姆勒折全部股份。

英國Burberry大漲7.2％，股價漲勢名列泛歐STOXX 600表現最佳名單中。該精品集團曾表示，自2020年12月以來，自己銷售業績都在強勁反彈狀態。

(時報資訊)