日盛投信12日表示，觀察今年中國人大工作會議內容，今年中國官方預期GDP成長率為6％以上，總體政策要繼續為市場紓困，不急著轉彎，雖考量到疫情受控和中國經濟復甦，將赤字率從去年的3.6％降為3.2％，地方政府專項債從去年的3.75兆降為3.65兆元人民幣，規模皆遠優於預期，有助支撐陸股表現和經濟復甦，建議透過中國平衡型基金，參與陸股行情。

日盛投信指出，資金面上，交易所國債逆回購和銀行間質押利率水準上看，利率水準整體都處較低區間，目前資金面仍處於平穩偏鬆的狀態。李克強在兩會閉幕後出席記者會提到，今年仍要保持政策的連續性和可持續性。從2月的社融資料可發現，貨幣政策不急著轉彎取向，穩健的貨幣政策靈活精準，因此政策平穩調節仍是主要基調。

日盛中國豐收平衡基金經理人黃昱仁指出，今年預期經濟動能整體保持穩定，但季度看受基期影響預計前高後低，考慮海外經濟在疫苗施打後有望逐步恢復，中國出口紅利在未來幾個季度將下降。今年財政政策預計保持相對積極，但貨幣政策可能邊際收緊，前期漲幅較大但增速一般的股票，以及業績增速較快但質地較差個股可能面臨較大回調風險，預計以結構性行情為主，適時降低收益預期，關注個股及產業的結構性機會。

(工商 )