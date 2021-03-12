揚智(3041)今(12)日舉辦法人說明會，受惠既有產品市占率提升、加上新品貢獻度提升，今年營收將會有顯著的成長，法人則看好，揚智今年營收有機會挑戰兩位數成長；另外，因應產能緊張，揚智也宣布第二季起漲價。

董事長梁厚誼表示，現在有看到有相當強勁的市場需求，而揚智今年的成長主要要看自身市占率的提高，只是目前供應鏈非常緊張。揚智晶圓代工可見度到第二季、封測到第三季，因應整體製造端供應鏈的漲價，揚智也確定將自今年第二季起調漲價格。

梁厚誼表示，揚智今年的成長動能包括機上盒、智能家電以及AIOT；揚智在機上盒、衛星、光纖等三大區塊，揚智機上盒在全球市佔率的提升，今年成長動能強勁，且去年有一項新產品有顯著的成果，在印度、非洲、歐洲等地都有不錯的成績，明年在南美也會大成長。

至於智能家電、AIOT新產品方面，揚智也看好今年可以貢獻一成左右的業績，目前比較有進展的有三款，第一，是去年第三季出貨的同頻器，累計至今出貨已經逾100萬顆，主要是搭配遠距離影音，市場需求反應不俗，預估今年成長力道也樂觀；再者，第二是今年過年前開始出貨的掃地機，揚智供應晶片、演算法與整機方案，屬於亞洲一線供應商，只是放量速度會比較慢，最後，第三樣是智能語音家電，本月量產出貨，應用在非中文的風扇，揚智是目前市場上唯一能提供非華語離線語音控制晶片的廠商，目前主要銷往亞洲國家市場，未來會計劃前進非華語市場。

(時報資訊)