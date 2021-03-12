2021年開始的第一天，英國正式脫歐首日，但由於很多配套措施都未完成，使得很多英企飽受脫歐之苦，故與歐盟貿易受到衝擊。英國國家統計局 (Office for National Statistics)12日表示，元月英國經濟成長率（GDP）比2020年12月要減少2.9％。但衰退程度未如外界預測得高。

英國元月GDP，經濟學家普遍預測值為衰退4.9％左右。不過，英國元月GDP雖衰退將近3％，卻遠低於2020年4月，英國首次進入新冠病毒鎖國時的暴跌18.3％。

英國央行英格蘭銀行 (Bank of England)2月曾表示，英國經濟很可能在2021年第一季衰退4％。主因可能是，由於最近英國因疫情鎖國，還有脫歐後與歐盟貿易大不如之前。

萬神殿巨集觀經濟 (Pantheon Macroeconomics)認為，參考12日官方正式資料與其它近期經濟數據，英國第一季GDP衰退程度，最多應該是不會超過2％。

預計，英國央行將在18日舉行的三月會議結束後，暫停景氣刺激計劃。因為英央行預估，目前是全歐疫苗接種速度最快的英國，未來幾個月內的景氣經濟將反彈。

英國國家統計局這份最新數據也顯示，英國與歐盟進出口減幅，也創下了歷史最高記錄。其中，元月英國出口至歐盟暴減40.7％，同時進口也大降28.8％。這還不包括黃金與其它貴金屬商品。

不過，英國官方認為，數據蒐集方式不同，也會導致其差異性。

(時報資訊)