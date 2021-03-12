為培養年輕世代行動支付使用率，LINE Pay與一卡通持續深耕大專院校場域，截至目前為止已於全台85所大專院校校園內商店導入LINE Pay行動支付，普及率超過50%。其中提供師生LINE Pay繳納行政規費服務的有37所。為持續鼓勵師生體驗行動支付的便利，即日起除享有指定校園商店/行政規費選用LINE Pay Money付款筆筆享20%回饋外，另與中華郵政公司聯手合作，加碼推出首次連結郵局帳戶送7-ELEVEN 100元購物金，活動長達2個月，師生們可把握機會享受優惠，體驗無現金校園的便利新生活。

LINE Pay與一卡通深耕校園推廣無現金行動支付服務有成，全台已有高達85所大專院校校園內商店導入LINE Pay行動支付，另有37所提供師生LINE Pay繳納行政規費的服務。109年對比108年交易數據，透過LINE Pay Money繳交校園行政規費的交易額成長超過30倍；另校園消費店家交易額也成長超過50%，109年度交易筆數超過35萬筆，合作店家近600家。

一卡通公司表示，致力為不同客群提供全方位支付服務，針對校園的行動支付服務推展，LINE Pay與一卡通一方面與學校密切合作攜手開發校園行政規費及校友線上捐贈平台，提供LINE Pay行動支付服務，協助校園邁向智慧化，便於校園行政管理，節省人力物力，讓學校不受時間及空間限制，隨時可為全校學生、教職員及校友做全面性服務。

另一方面也積極開拓校園內商店、周邊商圈支付據點，同時配合學校導入線上點訂餐系統，盼為師生建立無現金支付校園。另外，LINE Pay的生活繳費功能亦提供全國22縣市公立學校之學雜費繳納服務，包含部分大專校院、高中職、國中、國小、幼兒園及特教學校等，家長可多加利用輕鬆繳付學雜費。

歡慶有更多大專院校陸續加入LINE Pay行動支付行列，LINE Pay及一卡通公司於新學期開始之際推出校園使用優惠，即日起至2021年5月7日，活動期間於指定校園內店家或校園行政規費透過LINE Pay選用LINE Pay Money付款，筆筆消費享LINE POINTS 20%點數回饋(活動期間每帳戶最高回饋上限100點)，若「首次」連結中華郵政帳戶並開啟自動儲值功能，消費再享7-ELEVEN 100元購物金。

此外，3月底前透過LINE Pay生活繳費功能使用LINE Pay Money繳學雜費且當月有消費任一筆，繳費金額即享LINE POINTS 2%點數回饋；「首次」連結北富銀數位存款帳戶並儲值，可再獲LINE Pay Money儲值金3%回饋，或6月2日前「首次」連結新光銀行OMNI-U數位存款帳戶，儲值成功任一筆，可再享繳費金額之LINE Pay Money儲值金5%回饋。

(科技)