台灣西部地區空氣品質欠佳，天空灰濛濛一片。（翻攝空氣品質監測網）

「灰灰的天空」，氣象局長鄭明典臉書一句話，替今天的空氣品質做了詮釋。台灣西半部地區今空品超爛，白天灰濛濛的一片，到了下午才因東北季風增強，北部略顯改善；中南部依舊惡劣。環保署警告，下波空品不良將自星期天（14日）開始，一直持續到下周四（18日），民眾外出應做好準備。

環保署今特地召開記者會，向民眾說明空品狀況，這波空污主因，是本島境內的污染物所致，包括汽、機車排放及工業排放等，由於西半部溼度高又沒風，整團污染物累積散不去，導致空品惡化。

根據環保署監測，今天上午整個西部幾乎淪陷，僅宜蘭、花蓮狀況較好。中午過後東北季風增強，風勢把污染物吹散，但風吹不到的地方如中南部，就持續被空污籠罩。

環保署表示，這個星期天晚上東南風再起，污染物將往南部集中，加上海陸風移入，整個中南部空污累積，預估一直到下周四，空氣品質都不佳；14、15兩天，北部也擴散不佳。

天氣風險總經理彭啟明呼籲外出民眾戴上口罩，「有感覺到很不舒服嗎？能見度也欠佳嗎？這樣的空氣請務必減少在室外運動。」他指出，今晚東北風報到，北部空氣品質將率先改善，中南部會晚一點逐漸轉好。

北部空氣品質不佳，環保署12日預測下午東北季風增強，中部以北空氣品質可望改善，圖為台北市大佳河濱公園散步的民眾戴上口罩。（張鎧乙攝）

北部空氣品質不佳，環保署12日預測下午東北季風增強，中部以北空氣品質可望改善，圖為台北市大佳河濱公園騎自行車的民眾戴上口罩。（張鎧乙攝）

(中時新聞網)