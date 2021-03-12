高雄近來工安意外頻傳，光是新建案工地這個月就爆3起。高市勞工局長李煥熏12日帶隊前往三民區一處建案工地突擊勞檢，查獲12項缺失，其中2項有立即性危險，予以停工，並依《職安法》開罰24萬元。

李煥熏今率勞動檢查處，前往三民區新都段一處新建工程，執行工地安全突擊檢查。該工程由百鋐營造公司承造，主要工程項目為深開挖基礎及高層建築，大多屬高處、施工架、感電等高危險作業。

勞檢處指出，這次稽查重點在「墜落、倒塌、感電危害預防」，經檢查查獲有 12處缺失，其中2項有立即發生危險之虞，予以停工，包括部分外牆施工架、2樓花台、10樓施工電梯口及吊料口未設置護欄；針對重大缺失部分依《職安法》裁罰24萬元。

李煥熏表示，已要求業者確實改善，並應落實自主安全管理，以杜絕工安意外發生，另將再擇期複查。營造工程作業變動及人員流動性大，墜落災害是最主要的職災事故類型，且營造業重大職災比例為各行業之冠。

高市勞工局長李煥熏（中）12日帶隊突擊勞檢三民區一處新建案，查獲12處缺失，開罰24萬元。（柯宗緯攝）

他認為，業者尤其應針對「施工架、高處作業、吊料作業及電氣使用」等高危險作業，落實防災及安全巡檢管理事項，按部就班辦理各項安全預防措施，切莫因趕工忽略而造成任何遺憾。

勞檢處代理處長林信興指出，今年是營造業減災加強年，針對防災檢查重點，迄今共計實施營造工地檢查1150場次，其中危及勞工生命安全之重大缺失：停工處分20件，罰鍰處分28件，罰鍰金額合計147萬元。

(中時 )