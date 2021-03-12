公平會近日認定，大佳國際開發公司及通元廣告銷售台北市文山區「敦皇」建案，廣告刊載地下1樓「香榭迎賓第二門廳」、「維多利亞交誼廳」及1樓「白金漢迎賓大廳」等文字及圖片，足以影響交易決定商品內容及用途為虛偽不實及引人錯誤表示，違反公平交易法，分別處大佳公司新臺幣200萬元及通元公司60萬元罰鍰。

公平會表示，大佳公司及通元公司銷售台北市文山區「敦皇」建案，於紙本廣告及網站廣告刊載地下1樓「香榭迎賓第二門廳」、「維多利亞交誼廳」以及1樓「白金漢迎賓大廳」等文字及圖片，廣告整體讓人認為案關建案規劃迎賓廳及交誼廳可以合法使用。

公平會指出，但依台北市政府提供的意見，門廳、交誼廳及迎賓廳等設施分別設置於地下1層及1樓停車空間，現況未依原核准用途使用，已涉及違反建築法第73條第2項規定，該廣告表示與事實不符，足以引起一般大眾對建案內容及用途產生錯誤認知或決定之虞，並將導致市場競爭秩序喪失其原有的效能，而足以產生不公平競爭的效果。

(中時 )