曹光彪1920年出生在上海，祖籍浙江寧波鄞縣，是香港著名的紡織企業家。他現實生活低調務實。他將自己的成功經驗總結為兩條：一「不生氣」，二「吃虧是福」。（圖／網路）

陸媒從親友圈傳出消息獲知，有「毛紡大王」之稱、港龍航空創辦人曹光彪，已於12日凌晨在香港逝世，享嵩壽101歲。由曹光彪一手促成與包玉剛、霍英東等創立的港龍航空，去年因國泰航空飽受疫情打擊後啟動世紀重組時，已停止營運。

據多家陸媒與港媒報導，1920年出生在上海的曹光彪，祖籍浙江寧波鄞縣，是香港著名的紡織企業家。他首創毛紡廠，是第一位去歐洲開拓毛紡市場的中國人，被譽為「毛紡大王」。先後創辦香洲毛紡廠、南海毛紡廠、港龍航空、港澳國際有限公司和永新集團等著名企業，也是改革開放初期首個赴大陸內地投資辦廠的港商。其中，最為人熟知的是其牽頭創立第一家由港人管理的港龍航空，一度將外資壟斷香港航空業的局面結束。

1995年，港龍航空和國泰航空合資成立「香港新機場地勤服務有限公司」（HAS），負責營運所有於停機坪的運輸及裝卸等工作。至2006年，國泰全面收購港龍航空。

曹光彪2002年，獲頒發香港銀紫荊星勳章。其女兒曹其真是前澳門特別行政區立法會主席。

(中時新聞網)