證交所表示，英瑞-KY（1592）子公司揚州英諦車材實業公司於去（109）年6月30日至11月25日期間，遭法院凍結其部分銀行存款或等值財產等6案件，經查符合證交所「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條第1項第2款情事，惟該公司延遲輸入重大訊息，已違反上述處理程序規定，故處以10萬元違約金。

(工商 )