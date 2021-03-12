英瑞子公司遭凍結延遲公告 證交所重罰10萬 17:502021/03/12 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所表示，英瑞-KY（1592）子公司揚州英諦車材實業公司於去（109）年6月30日至11月25日期間，遭法院凍結其部分銀行存款或等值財產等6案件，經查符合證交所「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條第1項第2款情事，惟該公司延遲輸入重大訊息，已違反上述處理程序規定，故處以10萬元違約金。 資本額逾億元公司未給足加班費 勞動部：5月1日起罰鍰至少5萬 彰化鄉鎮市農會18位理事長換新 和美總幹事續聘翻船4鄉鎮還要候聘登記 (工商 ) #英瑞-KY #證交所 #凍結 #延遲 #重大訊息 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 2周內4死 港府將列延遲接種人群 04:102021/03/12 話題觀察 韓國亞馬遜募資42億美元 Coupang創美今年最大IPO 04:102021/03/12 全球財經 比男友大13歲 女遭未來婆婆霸凌阻婚崩潰：娶我只要5萬 08:582021/03/12 生活 雲林生技公司堆肥場惡臭 遭停工 04:102021/03/12 地方新聞 3／8 LINE Pay Money服務中斷 LINE Pay補償方案來了 16:192021/03/12 科技 美債殖利率又陡升、陸祭反壟斷 港股收盤重挫640點 16:132021/03/12 財經 高市警鐵腕破獲重搗7暴力討債集團 54黑幫份子落網 12:142021/03/12 社會 巴菲特躋身千億美元俱樂部 04:102021/03/12 全球財經 買口罩失金 千名受害者難追討 04:102021/03/12 社會新聞 他年砸10多萬與3女開房 每月卻僅給妻6000元家用費 18:542021/03/12 社會 快刪！10款APP被爆遭植入木馬 銀行帳戶恐被盜用 15:372021/03/12 財經 財經熱門新聞 快刪！10款APP被爆遭植入木馬 銀行帳戶恐被盜用 - 財經 拜登凶狠勝川普 打擊華為5G再亮大殺招 - 財經 - 中央社 高通掰了？傳蘋果自研5G數據機晶片 台積電又吃大單 - 財經 傳Netflix將禁「非同住」者分享帳號 打擊多人共享看片 - 財經 美債殖利率噩夢沒醒 那指100期貨挫250點 特斯拉又崩4％ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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