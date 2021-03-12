蘋果與高通在2019年達成世紀大和解戲，讓蘋果能在5G時代使用高通數據機(Modem)晶片，但就在當時傳出，蘋果同時正在研發自家的5G基頻晶片，砸下10億美元收購英特爾的數據機晶片業務就是為此而來。外媒近期報導提到，蘋果將在2023年發表的iPhone搭載自家研發的5G基頻晶片，預料委由台積電代工生產。

蘋果去年發表專為Mac研發的ARM架構系統單晶片（SoC）「M1處理器」，委由台積電5奈米製程代工，正式與合作15年的英特爾X86架構說再見。從15年前蘋果捨棄IBM、Motorola共同合作，這10幾年來蘋果除了與英特爾合作，不斷透過收購擴大半導體部門，朝著自給自足建構蘋果生態系前進，現在也傳出蘋果打算推出自研的5G數據機晶片，同樣有機會給台積電代工生產。

據MacRumors報導，巴克萊分析師 Blayne Curtis、Thomas O’Malley的研究報告指出，2023年的iPhone系列預計搭載蘋果自家研發的5G基頻晶片，代表Qorvo 和博通可能因此受惠，且可能透過台積電代工生產晶片。若以時間點來看，很有可能是採用台積電4奈米、甚至是3奈米製程。

目前iPhone 12系列採用高通的Snapdragon X55，從蘋果與高通和解內容來看，2021 年預計採用Snapdragon X60，2022年採用Snapdragon X65，2023 年採用Snapdragon X70，不過若該消息屬實，蘋果2023 年可能採用高通5G數據機晶片的機會就降低許多。

此外，研究報告還提到，其中射頻晶片將採用Qorvo，通訊晶片採用大廠博通的產品。巴克萊在蘋果收購英特爾的5G數據機晶片業務後，蘋果已經開始研發，並指該晶片將同時支援 5G 的 sub-6以及毫米波波段。

(中時新聞網)