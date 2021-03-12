中職32年球季明天開打，今天公布各隊開季一軍名單，僅統一獅與富邦悍將提出滿編的27人名單，而去年季中選秀的新人中，共有10人開季從一軍出發。

去年季中選秀共有48名好手獲得球團青睞，今天公布的開季一軍名單中，除了中信兄弟開季沒帶新人外，其餘4隊都有新人擠進開季一軍名單中。

富邦悍將開季一軍名單註冊滿編的27人，有4名新秀擠進名單中，分別為投手藍愷青、陳韋霖、曾峻岳及外野手陳真。

今年加入一軍的味全龍有「龍狀元」王維中、廖任磊及捕手蔣少宏3人，樂天桃猿則有左投王志煊及馬傑森2人，獅隊則是將投手李其峰帶進開季一軍名單中，僅兄弟開季未帶新人。

開季一軍洋將部分，獅隊將帶布雷克、猛威爾，兄弟是德保拉、加百利，富邦則是一口氣擺上3洋投索沙、羅力與傑斯，龍隊有伍鐸、田澤純一及洋炮赫雷拉，而桃猿則因首周無賽程，尚未註冊洋將，一軍總人數24人也是5隊最少。

(中時 )